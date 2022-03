Magaly Medina a Evelyn Vela tras defender a su esposo: “Nosotros aquí no somos abridores de ojos”

Magaly Medina critica a Evelyn Vela. (Foto: Instagram)

Después que Magaly Medina difundiera unas imágenes de su esposo Valery Burga disfrutando con unas amistades en un evento nocturno, en Miami, Estados Unidos; Evelyn Vela no dudó en responder y aclarar que su pareja tiene todo el derecho de salir y que ella estaba enterada de esta cada paso que daba.

Asimismo, se refirió a la mujer que se ve cerca a su esposo. En el video difundido por Magaly TV La Firme se aprecia a una fémina grabándose, mientras Burga se le acerca y le habla a la altura del cuello. Evelyn Vela señaló que es una persona oportunista que buscaba grabarlo y él solo acercó para decirle que no lo haga.

Estas palabras fastidiaron a la conductora de TV, quien indicó que Vela no debió salir a defender a su pareja a ciegas, echando la culpa a los demás.

“Seguramente él la llamó y le dijo que le estaba diciendo que no lo grabe. Si quieres decirle algo a alguien, te pones adelante y dices, ‘no me grabes’. Se le nota bien molesto (de forma sarcástica), enojadísimo se le nota al hombre. Para Evelyn Vela la pobre mujer tiene la culpa, siempre hay mujeres que lo están grabando sospechosamente, la culpa la tienen las mujeres. No, no, no, su esposo es un santo. Ella pone al manos al fuego por su esposo”, indicó Magaly Medina en su programa.

“Para ella todos son culpables, menos él”, acotó la periodista, quien no daba crédito a la explicación de la recordada amiga de Melissa Klug.

“Hay mujeres malintencionadas que lo graban, dice, Pobrecito este hombre, tiene 5 años, y las mujeres malas, brujas todas, diabólicas lo andan grabando. Y a él que no le gusta salir y exhibirse. Tremendo hombrón que tiene que salir la mujer desde acá (a defenderlo)”, acotó la conductora de TV mientras pasaba la imagen donde se le ve al esposo de la empresaria con la desconocida mujer.

“Ponme la imagen coquetona”, pidió a su producción. Tras volver a ver el video indicó: “Bueno, en fin, hay gente que no quiere ver. Nosotros acá no somos abridores de ojos oficiales de nadie, solo ponemos las imágenes que tenemos. Hoy en día, todo el mundo graba”, recalcó.

Magaly Medina a Evelyn Vela tras defender a su esposo. (Video: Magaly TV La Firme/ ATV)

CUESTIONÓ SU MATRIMONIO

Asimismo, se refirió a la relación que tiene Evelyn con su esposo, quienes viven en diferentes ciudades. Él en Miami y ella en Lima.

“Cada uno hace su vida en ciudades muy distantes. Si esa es su noción de matrimonio, que cada uno puede salir por su lado, para eso no se casaban, mejor seguían siendo amigos con derecho o novios. Uno se casa para caminar juntos, para divertirse juntos. (...) No es vamos a casarnos y chau, te vas por allá y yo por acá. Ahí no hay proyecto de vida juntos”, sentenció Medina este 2 de marzo.

SEGUIR LEYENDO: