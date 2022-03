Guty Carrera: Su novia Brenda Zambrano sorprende al revelar que gastó más de 95 mil dólares en cirugías

Brenda Zambrano se quitó los implantes de seno por complicaciones con su salud. (Foto: Instagram)

El nombre de Brenda Zambrano se viene mencionando en la farándula peruana desde que Guty Carrera fue presentado como el nuevo integrante de Esto es Guerra. Tras ocasionar polémica con mensajes en contra de Melissa Loza, nuevamente vuelve a estar en medio de la prensa.

Esta vez, tras revelarse que la influencer mexicana gastó aproximadamente 95.000 dólares en múltiples cirugías en todo su cuerpo. Durante una entrevista realizada en México en donde se encontraba con el popular ‘Potro’, no tuvo inconvenientes al contar sobre sus intervenciones quirúrgicas.

“¿Nos podrían confesar qué se han hecho estéticamente?”, se le escucha decir a la reportera y a lo que la chica reality confesó que se ha realizado más de una operación.

“Yo todo (cirugías estéticas), o sea yo estoy operada de pies a cabeza, no puedo ocultarlo. Si me he hecho mis retoquitos. Me he hecho bastante”, dijo Zambrano ante la atenta mirada de Guty, quien solo se animaba a sonreír.

Asimismo, contó que se quitó los implantes de seno por complicaciones con su salud. “Me quité los implantes, le dije adiós al silicón. Estaba pasando por una situación muy mal que me provocaban los implantes. Estaba perdiendo la memoria y volviéndome loca”.

“Le di solución y me siento muy segura con mi cuerpo, creo que no se necesita tener senos grandes para ser una mujer atractiva y sexy”, agregó a su historia para luego contar cuánto le costó todo.

Finalmente, le consultaron sobre el precio de todas sus cirugía. “Creo que ya perdí la cuenta, pero creo que ha sido más de 2 millones de pesos (95 mil dólares aproximadamente) Me he hecho lipo tras lipo (…) Me fui hasta Colombia, más los gastos, el hospedaje, todo, es caro, si he gastado mucho”.

Cabe resaltar que Brenda Zambrano comenzó a ser conocida en su país cuando se hizo famosa en Insatgram y con su participación en el show de telerrealidad Acapulco Shore en el 2015. Además, comenzó una carrera como youtuber y participó en el reality show de Televisa, Guerreros 2020.

Su relación sentimental con Guty Carrera se hizo pública en julio del 2019 cuando ambos compartieron en sus cuentas de Instagram una serie de románticas fotos de su viaje a una isla mexicana confirmando que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

Brenda Zambrano sorprende al revelar que gastó más de 95 mil dólares en cirugías. VIDEO: YouTube

BRENDA ZAMBRANO MANDA INDIRECTA A ALEJANDRA BAIGORRIA

Cientos de usuarios recordaron que Alejandra Baigorria acusó a Guty Carrera e haberla maltratado psicológicamente cuando mantenían una tormentosa relación amorosa. Esto luego de que él fuera presentado en Esto es Guerra.

Consciente de ello, la ‘rubia de Gamarra’ decidió publicar en su cuenta de Instagram reflexiones sobre la violencia contra la mujer. Esto como respuesta a la aparición de Guty en el reality de competencia. Sin embargo, la novia del ‘Potro’ también hizo lo propio para defender a su pareja.

“Eres un hombre increíble te mereces cosas grandes siempre te lo he dicho y te lo digo por aquí. Gracias por estar en mi vida, ya casi 3 años juntos y puedo confirmar que ERES Y SERÁS UN HOMBRE INCREÍBLE e INOCENTE. Te amo..”, escribió la mexicana.

Recordemos que el Poder Judicial dictó que Guty Carrera se mantenga alejado de Alejandra Baigorria tras el escándalo mediático. No obstante, la denuncia fue archivada en 2019 por falta de pruebas .

Brenda Zambrano asegura que Guty Carrera es un hombre inocente. (Foto: Instagram)

