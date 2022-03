Gisela Valcárcel y Jorge Pozo: ¿Cómo inició su relación y cuánto tiempo duró antes del nacimiento de Ethel Pozo?

Gisela Valcárcel y Jorge Pozo se conocieron en los años 80'. (Foto: Instagram/Captura TV)

La reaparición y las recientes declaraciones de Jorge Pozo ha ocasionado que el pasado de Gisela Valcárcel vuelva a mencionarse en la farándula peruana. Como se vio este 02 de marzo, el padre de Ethel Pozo brindó una entrevista exclusiva a Amor y Fuego para pedirle a su hija que lo ayude económicamente debido a su enfermedad.

El hombre de 66 años ha pasado desapercibido durante los últimos 30 años, pues la popular “Señito” ha evitado hablar de él durante toda su carrera artística. Incluso, en una ocasión le pidió al periodista Beto Ortiz que cortara la entrevista que le hizo a Jorge Pozo cuando se estaba preparando un documental sobre su vida.

Mucho se ha especulado sobre cómo ambos se conocieron y cuánto duró su romance, que tuvo como fruto a la única hija de la productora de GV Producciones. Como se sabe, ella nació el 15 de diciembre de 1980 en Lima.

¿CÓMO INICIÓ SU ROMANCE Y CUÁNTO TIEMPO DURÓ?

Según detallo Jorge Pozo en la entrevista con el programa de Willax TV, su relación con Gisela Valcárcel comenzó a inicios de los años 80′ cuando ella aún no aparecía en la televisión peruana. Ambos compartían con amigos en un barrio del distrito de la Victoria.

A pesar de que la conductora televisiva era menor de edad, pues cuando quedó embarazada a los 17 años, no fue impedimento para que los dos comiencen un romance teniendo él 24 años de edad. Cabe resaltar que en aquel momento, Pozo se había separado y ya tenía dos hijos.

“Ella ya iba para los 17 años, y yo tenía una relación con ella amorosa muy bonita, cerca de dos años (…) Yo la conozco fuera de la televisión, antes de surja, ella no tenía nada con la televisión”, indicó mientras resaltaba que fue una relación consensuada.

“Los dos estuvimos de acuerdo, nos amamos, nos quisimos y sucedió lo que sucedió (...) Era una chica maravillosa, muy inteligente, muy alegre y carismática. Me llamaba la atención no solo a mí, todo el barrio la quería”, agregó.

Su romance duró aproximadamente dos años y fue al año y medio que la ‘reina del mediodía’ le confesó que estaba esperando una hija. Sin embargo el dinero habría sido una de las fuertes razones por la cual él decidió alejarse de su familia.

“El problema viene cuando sale embarazada porque ella empieza a trabajar y ya sabemos todos que empieza a ascender y yo me voy a los Estados Unidos”, dijo Pozo.

Jorge Pozo, papá de Ethel, regresa al Perú y pide ayuda. (Foto: Captura de Amor y Fuego)

¿POR QUÉ DECIÓ ALEJARSE DE ETHEL POZO?

El padre biológico de Ethel Pozo dio a conocer que decidió alejarse de su hija al darse cuenta que no sumaba en su vida y que veía como ella y Gisela Valcárcel cada vez tenían una mejor posición económica.

“A veces me decía papá. A mí me dijeron que yo no le sumaba, por intermedio de otra persona me dijeron que de un paso al costado porque Ethel tenía una vida mejor. Qué podía hacer si yo estaba sin oficio ni beneficio, pero siempre la tuve en mi corazón”, precisó.

Al ver que la ‘Señito’ iba escalando en el mundo de la televisión, Jorge Pozo decidió dejar el país para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Desde el país norteamericano, Jorge Pozo intentó tener comunicación con su hija, el cual finalmente decidió dejar de lado.

Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel, contó su verdad para las cámaras de Amor y Fuego, señalando que nunca abandonó a la 'Señito' cuando salió embarazada.

