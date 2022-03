Jorge Montoya confirma que presentará moción de vacancia: “Pienso presentarla el viernes”

Congresista Jorge Montoya, líder de la oposición. | Imagen: Canal N

Jorge Montoya, congresista y vocero de Renovación Popular, señaló que ya está preparando una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Señaló que ya tiene más de 30 firmas y estaría presentándolo el viernes 4 de marzo.

El congresista declaró a las afueras del Parlamento, el 1 de marzo, y señaló que ya tenían más de 30 firmas recolectadas. “Pienso presentarla el viernes”, aseguró cuando le preguntaron cuando tenía pensado interponer la moción de vacancia.

Las firmas “están avanzando a buen ritmo, son electrónicas, cada una toma como treinta minutos en recogerla”, precisó Montoya.

Señaló también que las bancadas que están apoyando el pedido destitución del mandatario son Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País. Además, señaló que la moción de vacancia es una sola y es multipartidaria.

“Hemos pedido a todos los voceros de bancada si desean incluir algún argumento lo pongan y el día de ayer (28 de febrero) se ha cerrado a las 10 de la noche la recepción de sugerencias para formular la moción y empezar a conseguir las firmas. O sea, tiene la idea de varias bancadas”, agregó el parlamentario.

Por otro lado, Montoya también cuestionó la actitud del exministro Juan Silva.

“Él ha sido sancionado por el Congreso por su actuación como ministro que lo ha obligado a renunciar y eso no requiere ningún tipo de celebración. Es para lamentar y tomar conciencia de lo que se ha hecho. Pero si tiene ese tipo de reacciones simplemente está en otra. No está con la mirada donde la debe tener que es en el Perú. Hay muchas cosas que se rompen con estas cosas, el protocolo contra el COVID-19, pero también la ética sobre todo y los principios se pierden. Se considera un premio ser censurado y se invierten los valores”, expresó.

Karelim López habría lanzado lapidantes acusaciones contra Pedro Castillo.

CONFESIONES DE KARELIM LÓPEZ

El posible motivo detrás de este nuevo pedido de vacancia son las declaraciones de Karelim López, el 26 de febrero. Ella rindió declaraciones ante el Ministerio Público en busca de acogerse a la colaboración eficaz. De esta forma, indicó a Pedro Castillo de pertenecer a una red criminal, cuyas operaciones se hacían desde Palacio de Gobierno, la sede de dos ministerios e, incluso, en el Congreso.

Las reacciones al su testimonio revelaron la reaparición del tema de una posible vacancia presidencial. Aquí algunas reacciones de congresistas:

Norma Yarrow – Avanza País

“Esto es un motivo para una vacancia. Ya tenemos actos de corrupción y a una colaboradora eficaz, Karelim Lopez, que está involucrando a mucha gente con diferentes nombres, y, sobre todo, lo más grave es que está acusando al presidente de la República”, declaró para Epicentro TV.

Patricia Chirinos – Avanza País

“Esta es la falsa “gobernabilidad” de quienes protegen al ocupante de Palacio. Son horas cruciales. ¡O se está de lado de la patria o contra ella! El relato de Karelim López respalda mi batalla. Solo hay 2 caminos. La destitución o la vacancia de Pedro Castillo”, tuiteó.

Carlos Anderson – Podemos Perú

“El presidente tiene que renunciar al cargo de jefe de Estado, si no el Congreso tiene que vacarlo ahora sí con el apoyo de las bancadas políticas. Sin duda, el mandatario con estas revelaciones de la empresaria, quien lo sindica en presuntos delitos, no le queda otra opción que dar un paso al costado”, dijo a La República.

“De comprobarse la colaboración, yo respaldaré una vacancia presidencia. A mí no me sorprenden los hechos que involucran al presidente Pedro Castillo, primero tenía dudas, luego solo esperaba las evidencias”, agregó.

Elvis Vergara – Acción Popular

“Es un día muy complicado para el país si es que fuera cierto la información que se está vertiendo en los medios acarrearía de todas maneras una vacancia presidencial. Dar un mensaje a la nación es lo mínimo que tiene que hacer el presidente, no podemos concebir que se quede callado, queriendo evadir a la prensa (…) de ser cierto no habrá de otra que vacarlo, pues no podemos tener a un presidente involucrado en actos de corrupción tan graves”, expresó a Exitosa.

