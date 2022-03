Magaly Medina cuestiona a Deyvis Orosco por no compartir la portada de su familia en sus redes sociales

Magaly Medina critica a Deyvis Orosco por no compartir publicación sobre su familia en redes. (Foto: Instagram/ Revista Cosas)

La conductora de TV Magaly Medina cuestionó a Deyvis Orosco por no compartir en sus redes sociales la portada de la revista Cosas, donde posa con Cassandra Sánchez de Lamadrid y su hijo. La periodista señaló que el cantante se está cuidando de las críticas.

Como se recuerda, tanto Jessica Newton como su hija no han dudado en publicar la portada de dicho medio en sus cuentas personales.

“Lo que me resulta extraño es que Deyvis (Orosco) no pone nada en sus fotos fijas (de Instagram). Todos han puesto la portada de Cosas. Tal vez no quiere arriesgarse a que la gente le ponga feos comentarios, pero yo creo que uno tiene que apechugar porque si ya te arriesgaste en hacer una portada así, entonces tienes que apechugar a que la gente quiera comentarte” , indicó Magaly Medina.

Asimismo, señaló que el cumbiambero prefiere que Cassandra se exponga a las críticas, e incluso, ella misma salga a defenderse a través de su red social.

“Él (Deyvis Orosco) deja que su mujer sea la que ponga esto en sus redes sociales y que le digan estos comentarios, ella es la que tiene que salir a defender, cuando él es el padre de familia y el hombre de la familia. Él tendría que apechugar... pero él nunca y siempre se ha lavado un poco las manos porque durante su romance con Cassandra, él nunca ponía nada con ella, siempre era ella quien ponía las fotos”, dijo.

“¿Acaso no se siente orgulloso de la portada que hizo? Él puso esta portada en sus historias (de Instagram), donde la gente no tiene la capacidad de hacer comentarios visibles. Creo que hay que portarse como una familia unida en las buenas y en las malas. Si la portada ha ocasionado una avalancha de comentarios negativos, bueno cada acción tiene su reacción” , acotó.

Como se recuerda, la portada ha generado constantes críticas, pues se le ha cuestionado a la pareja por defender tanto la privacidad del pequeño cuando Magaly Medina lo expuso a través de una videollamada. Sin embargo, a los pocos días salió toda la familia en la carátula de Cosas.

ASEGURAN QUE BEBÉ DE CASSANDRA ES MUY PARECIDO A SU ABUELO JOHNNY OROSCO

Los usuarios de las redes sociales no han dudado en comentar esta portada, resaltando que el bebé de la pareja tiene un gran parecido con el recordado cantante Johnny Orosco, padre de Deyvis. Ante ello, Jessica Newton no dudó en responder, indicando que está segura que el cantante cuida a su nieto desde el cielo.

“Quiero agradecerle a todos los que se han tomado el trabajo de escribirme por interno, de mandarme mensajes, de hacer sus comentarios de corazón. No tuve la oportunidad de conocer al padre de Deyvis. Hay muchas personas que me dicen: ‘mira cómo es’. Pero lo más importante es que es una criatura que está rodeada de un amor infinito”, indicó la empresaria través de un video. Además de escribir en el mismo audiovisual: “Estoy segura siempre lo cuidará desde el cielo”.

Jessica Newton responde a quienes dicen que su nieto se parece a Deyvis Orosco. (Video: Instagram)

Mientras que Cassandra aceptó orgullosa de que su hijo se parece a su suegro. Además, resaltó que “es hermoso”.

“Enamorada de mi hijo. Yo creo que es un Deyvis chiquito, aunque también se parece muchísimo a mi suegro. ¡Es hermoso!”, escribió en su cuenta de Instagram.

(Foto: Instagram)

