Clases presenciales 2022: recomendaciones de cómo preparar loncheras saludables para tus hijos

Recomendaciones para una lonchera saludable de cara a las clases presenciales 2022 en Perú. Foto: Agencia Andina.

Mes de marzo, en donde los pequeños son los más emocionados frente al tan esperado regreso a las clases presenciales este 2022. Se volverán a reencontrar con sus maestros y compañeros tras dos años de haberse suspendido las labores escolares por causa de la pandemia. En ese sentido, es preciso saber cómo se alimentarán de acuerdo a los protocolos de salud.

Por su parte, los padres de familia se encuentran preparando los útiles escolares, uniformes y sobre todo los alimentos que llevarán sus hijos al colegio. De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Educación, los quioscos, cafeterías y comedores escolares se mantendrán cerrados.

Es así que las loncheras escolares deben contener los alimentos necesarios que proporcionen a los niños y adolescentes los nutrientes que requieren sobre todo en esta época de pandemia . También se busca evitar los productos que contengan altos niveles de grasas saturadas o comida chatarra como las bebidas artificiales, embutidos y golosinas que perjudican la salud.

En esa línea, el nutricionista de Essalud, Jean Pirre Ahrens, explicó a Agencia Andina las recomendaciones para una lonchera saludable que puedan comer los pequeños en el colegio.

RECOMENDACIONES PARA UNA LONCHERA SALUDABLE

Según el licenciado Jean Pierre Ahrens, señala que se debe priorizar la búsqueda de alimentos de fácil acceso por temporadas de estación. Es importante incluir los cuatro componentes de una lonchera.

Los energéticos: son alimentos que dan energía a los alumnos para su actividad diaria. Por ejemplo está el pan, papa, choclo, maíces quinua.

Los proteicos: es primordial que sean de origen animal como el carne de pavo, pollo, pescado, huevo, atún, queso o yogurt.

Los reguladores: contribución en las vitaminas y minerales. Aquí están las frutas y verduras. Siempre es importante llevar en porciones para los niños como manzana, pera, naranja, uvas, apio, brócoli, lechuga, entre otros.

Los hídricos: refrescos sencillos como el agua. Recomienda que no es necesario buscar darle a los niños bebidas industrializadas, recomienda frutas naturales para hacer jugo. O la chicha morada baja en azúcar.

Por otro lado, señalan que es primordial que el niño cumpla el orden de alimentación (desayuno, almuerzo y cena). El nutricionista recomienda que no se priorice el uso de una lonchera cómo alimento que reemplace un desayuno o cena, ya que sólo es un plus del día a día con el fin de evitar sobrepesos o empaches.

Para almacenar la lonchera, se puede recurrir con un táper o otro material debido a que algunos colegios culminarán a las 4 p.m. El objetivo es que se conserve el alimento. Jean Pierre aconseja a los padres en refrigerar las frutas un día antes, una noche anterior para que solo se pueda retirarlo y el hijo lleve la fruta sin temor a que se pudran. Además, que se busquen frutas naturales sin necesidad de utilizar plásticos para cubrirlos.

Sobre la prevención contra el COVID-19, recomienda educar a los niños en que no compartan sus alimentos debido a los temores de contagio durante las sesiones presenciales.

¿CÓMO ALMACENAR LAS LONCHERAS?

El nutricionista señala que se deben preparar los alimentos y el empaque, lavarlo previamente para la higiene. El objetivo es que desde casa llegue lavado para que el niño no tenga complicaciones de contagio por las bacterias.

QUE NO ES RECOMENDABLE EN LAS LONCHERAS

Alimentos industrializados, hechos en casa o con acumulación de azúcar. Sobre todo alimentos que se conserven en lado bocal. Por ello, el nutricionista recomienda que tenga limpios para la higiene. No gaseosas (sea o no zero), por los componentes químicos que pueden dañar la dentadura del niño.

También los jugos concentrados, snacks, mermelada industrializada que pueda perjudicar a la alimentación a los niños. Recomienda que esto último sea preparado en casa con niveles bajos de azúcar. En esa línea, señaló que los padres de familia deben respetar los octógonos.

