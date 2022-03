Aspan advierte que precio del pan puede elevarse ante la invasión de Rusia a Ucrania

Representante de Aspan advirtió que el conflicto bélico afecta el precio del trigo, y con ello se podría elevar el precio del pan. | Foto: Agencia Andina

El presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), Pío Pantoja, alertó que ante la invasión de Rusia en Ucrania, es posible que ocurra un alza del precio internacional del trigo. Esta, al ser la materia prima para la elaboración de panes, podría afectar el precio de este alimento.

El representante del gremio explicó, en una entrevista con Exitosa Noticias, que previo al conflicto armado, la cotización del trigo ya había alcanzado niveles máximos históricos. Ahora la situación podría empeorar, ya que tanto Rusia como Ucrania ocupan el 25% de producción de trigo a nivel mundial y justamente el Perú importa el producto de estas dos naciones.

En los últimos meses, el alza del trigo llevó al cierre de al menos 600 panaderías a nivel nacional. De esos 600 locales, 200 desaparecieron durante el verano de este año 2022. Los negocios que se vieron especialmente afectado son aquellos que le vendían pan a otros negocios, como tiendas o bodegas.

De esta manera, el titular del Aspan señaló que la harina de trigo actualmente se cotiza en S/120 en el Perú, pero los proveedores de harina de trigo ya han adelantado que el precio de este insumo subirá. Esto se debe a el alza internacional del trigo y el combustible. Esto también quiere decir que el precio del pan también podría incrementar.

“Los proveedores nos están indicando que el precio de la harina está subiendo, pero todavía los panaderos tenemos stock”, explicó Pantoja.

Hizo énfasis en que la decisión de subirle el precio al pan o no depende de cada panadería, pero esto termina no siendo beneficioso. El público peruano no lo aceptaría. “Si el trigo sube de nuevo, sería otro perjuicio para los panaderos, porque para nosotros no es fácil aumentar el precio del pan”, dijo.

Debido a lo perjudicial que están resultando los efectos de la guerra, el titular del Aspan decidió sumarse al llamado a cesar la guerra entre Rusia y Ucrania. Señaló que los conflictos bélicos solo traen muerte, desolación y hambre. “Los panaderos del Perú decimos: ¡No a la guerra!”, expresó.

OSCAR GRAHAM CONFIRMA AUMENTO DE PRECIOS POR INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham, se pronunció sobre el impacto que tendrá este conflicto en las importaciones peruanas. Así, señaló que provocaría una elevación de precios en varios insumos.

El 24 de febrero, a las afueras del Palacio de Gobierno, el ministro dialogó con la prensa acerca de las repercusiones de la Guerra Rusia-Ucrania, que ya se están manifestando en los mercados internacionales. Actualmente, ya se estarían impulsando los precios del petróleo y algunos commodities, como el trigo o el maíz .

“Esto definitivamente podría afectar en términos de incremento de precios de importaciones, además de un mayor riesgo en términos de los mercados financieros”, indicó el titular de la cartera económica.

Sin embargo, Graham descartó que en su despacho se vaya a adoptar medidas para mitigar el impacto de la escalada de precios, y le dejó la responsabilidad al Banco Central de Reservas. “En términos de inflación el BCR es el encargado de tomar medidas para controlar el impacto que tenga el precio, es quien hace la política monetaria”, explicó.

El ministro expresó que la duración de las consecuencias económicas del conflicto bélico en el país dependerá de qué tan rápido se resuelva.

PRODUCTOS AFECTADOS

Principalmente, preocupa el precio de petróleo, pues Rusia es el tercer mayor productor de crudo y el segundo mayor exportador del insumo. Solo en esta jornada, las cotizaciones del petróleo se impulsaron a US$ 100 el barril, tanto en el tipo Brent, de referencia en el mercado europeo, como en el WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos.

En el caso de los alimentos, la cotización del trigo, del maíz y la soya se han impulsado, esta semana, a niveles máximos.

En el caso del trigo, el precio ha escalado a su mayor nivel en más de nueve años, llegando a un máxmo de 344 euros en Europa y subiendo un 5.7% a US$ 9,3475 en la Bolsa de Chicago

En el caso del maíz, usado como principal alimento de las aves, subió a US$ 280.70 por tonelada en la Bolsa de Chicago.

En el caso de la soya, del cual deriva el aceite, esta alcanzó el nivel más alto desde 2012 tras subir 2.8% a US$ 17.18 el bushel en la Bolsa de Comercio de Chicago.

