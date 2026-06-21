Paolo Hurtado se emociona por la llegada de Christian Cueva a Sport Boys: “es bonito ver a un compañero de la selección”

El volante contó que aún no habló con su excompañero, pero valoró su regreso al fútbol profesional y le deseó continuidad en esta nueva etapa con la camiseta rosada (Unión Huaral)

Paolo Hurtado abordó el arribo de Christian Cueva a Sport Boys después del partido entre Unión Huaral y el cuadro chalaco por la Liga 3, encuentro que marcó su reaparición oficial luego de un largo periodo fuera de competencia.

El mediocampista remarcó que todavía no tuvo contacto directo con su excompañero de selección, aunque expresó satisfacción al verlo nuevamente vinculado a una camiseta profesional.

También aprovechó para actualizar su situación física tras una lesión que lo mantuvo alejado varios meses, y reafirmó su objetivo de volver a competir en la máxima categoría del fútbol peruano.

Hurtado sobre Cueva: “No he podido hablar con él”

Paolo Hurtado se refirió al fichaje de Christian Cueva por Sport Boys y, aunque admitió que aún no conversó con él, destacó la alegría de verlo nuevamente ligado al fútbol profesional. (Juan Pablo II)

Consultado por la reciente incorporación de Christian Cueva al elenco rosado, Hurtado indicó que no pudo comunicarse con el volante, pero resaltó el componente emocional de reencontrarlo ligado al fútbol competitivo. “No he podido hablar con él. Así que es bonito ver a un compañero con el que pasamos tantos momentos lindos en la selección, espero que le vaya bien en Sport Boys”, señaló.

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En esa misma línea, el jugador dejó en claro que su postura se centra en el deseo de que su excompañero encuentre continuidad y le vaya bien en su nueva etapa. Sin entrar en mayores consideraciones, sostuvo que le guarda aprecio por lo vivido juntos en la selección peruana y que ver su regreso con la indumentaria rosada le resultó una imagen positiva.

El comentario se produjo luego del cruce entre Unión Huaral y Sport Boys por la Liga 3, escenario en el que Hurtado volvió a sumar minutos y en el que también se mencionó la presencia de Cueva vinculada al entorno del equipo chalaco.

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Nueve meses fuera y el retorno: “Hoy me siento bien físicamente”

El mediocampista explicó que dejó atrás la rotura de tendón que frenó su carrera durante meses y afirmó que trabaja diariamente para recuperar ritmo y protagonismo. (Unión Huaral)

Además de hablar sobre Cueva, Hurtado explicó cómo atraviesa su actualidad deportiva después de una lesión que lo sacó de las canchas durante un periodo prolongado. El futbolista precisó el tiempo que estuvo sin competir y el tipo de problema físico que padeció.

“Vengo de una para de 9 meses porque me rompí el tendón. Hoy me siento bien físicamente, luchando hasta el último. Creo que todavía puedo darle más al fútbol, estoy trabajando para eso, todos los días me esfuerzo y me cuido para el día del partido estar al 100%”, afirmó.

El mediocampista sostuvo que su regreso se apoya en una recuperación que ya dejó atrás la fase médica más delicada, y que ahora su foco está puesto en sostenerse competitivo. En sus declaraciones, insistió en que el trabajo diario es la base para volver a rendir al máximo nivel y que su intención es llegar en plenitud a cada compromiso.

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El duelo ante Sport Boys, en ese sentido, significó una prueba importante dentro de su proceso, con la mirada puesta en continuar sumando ritmo de juego tras el parate.

La meta: una oportunidad en Liga 1 y disciplina diaria

El exseleccionado nacional afirmó que mantiene intacta su ambición de regresar a Primera División y sostuvo que se prepara con disciplina para aprovechar cualquier oportunidad. (Unión Huaral)

Hurtado también habló de su objetivo a corto plazo: retornar a la primera división. En ese punto, remarcó que se exige al máximo en los entrenamientos y que se prepara con disciplina para ganarse una posibilidad en la Liga 1.

“Estoy trabajando para eso (volver a primera). La verdad que entreno y me cuido al máximo para que llegue esa oportunidad. Durante toda mi carrera me he caracterizado por ser un profesional. Espero que esta vez que pasó el tema de la lesión, la gente vea que uno se cuida y que estoy recuperado para competir al máximo”, declaró.

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En otra intervención, reforzó la misma idea con un mensaje centrado en la constancia diaria y la motivación personal por volver a la máxima categoría. “Estoy trabajando para eso (volver a primera división), la verdad que cada día me motivo y me entreno al máximo para que llegue esa oportunidad”, manifestó.

De esa manera, el exseleccionado nacional conectó su presente con su aspiración de volver a un club de la Liga 1, subrayando que su trayectoria se sostuvo en el profesionalismo y que pretende que su retorno, tras la lesión, sea también una muestra de su recuperación para competir al máximo nivel.

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