Perú Deportes

Paolo Hurtado se emociona por la llegada de Christian Cueva a Sport Boys: “es bonito ver a un compañero de la selección”

El ‘Caballito’ se refirió a la incorporación de ‘Aladino’ al cuadro rosado tras el duelo ante Unión Huaral por Liga 3. Dijo que no conversó con él, pero valoró verlo de rosado y le deseó éxito

Guardar
Google icon
Paolo Hurtado – Christian Cueva – Sport Boys – Unión Huaral – Liga 1 – Perú – deportes – 21 junio
El volante contó que aún no habló con su excompañero, pero valoró su regreso al fútbol profesional y le deseó continuidad en esta nueva etapa con la camiseta rosada (Unión Huaral)

Paolo Hurtado abordó el arribo de Christian Cueva a Sport Boys después del partido entre Unión Huaral y el cuadro chalaco por la Liga 3, encuentro que marcó su reaparición oficial luego de un largo periodo fuera de competencia.

El mediocampista remarcó que todavía no tuvo contacto directo con su excompañero de selección, aunque expresó satisfacción al verlo nuevamente vinculado a una camiseta profesional.

También aprovechó para actualizar su situación física tras una lesión que lo mantuvo alejado varios meses, y reafirmó su objetivo de volver a competir en la máxima categoría del fútbol peruano.

Hurtado sobre Cueva: “No he podido hablar con él”

Paolo Hurtado – Christian Cueva – Sport Boys – Unión Huaral – Liga 1 – Perú – deportes – 21 junio
Paolo Hurtado se refirió al fichaje de Christian Cueva por Sport Boys y, aunque admitió que aún no conversó con él, destacó la alegría de verlo nuevamente ligado al fútbol profesional. (Juan Pablo II)

Consultado por la reciente incorporación de Christian Cueva al elenco rosado, Hurtado indicó que no pudo comunicarse con el volante, pero resaltó el componente emocional de reencontrarlo ligado al fútbol competitivo. “No he podido hablar con él. Así que es bonito ver a un compañero con el que pasamos tantos momentos lindos en la selección, espero que le vaya bien en Sport Boys”, señaló.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, el jugador dejó en claro que su postura se centra en el deseo de que su excompañero encuentre continuidad y le vaya bien en su nueva etapa. Sin entrar en mayores consideraciones, sostuvo que le guarda aprecio por lo vivido juntos en la selección peruana y que ver su regreso con la indumentaria rosada le resultó una imagen positiva.

El comentario se produjo luego del cruce entre Unión Huaral y Sport Boys por la Liga 3, escenario en el que Hurtado volvió a sumar minutos y en el que también se mencionó la presencia de Cueva vinculada al entorno del equipo chalaco.

PUBLICIDAD

Nueve meses fuera y el retorno: “Hoy me siento bien físicamente”

Paolo Hurtado – Christian Cueva – Sport Boys – Unión Huaral – Liga 1 – Perú – deportes – 21 junio
El mediocampista explicó que dejó atrás la rotura de tendón que frenó su carrera durante meses y afirmó que trabaja diariamente para recuperar ritmo y protagonismo. (Unión Huaral)

Además de hablar sobre Cueva, Hurtado explicó cómo atraviesa su actualidad deportiva después de una lesión que lo sacó de las canchas durante un periodo prolongado. El futbolista precisó el tiempo que estuvo sin competir y el tipo de problema físico que padeció.

Vengo de una para de 9 meses porque me rompí el tendón. Hoy me siento bien físicamente, luchando hasta el último. Creo que todavía puedo darle más al fútbol, estoy trabajando para eso, todos los días me esfuerzo y me cuido para el día del partido estar al 100%”, afirmó.

El mediocampista sostuvo que su regreso se apoya en una recuperación que ya dejó atrás la fase médica más delicada, y que ahora su foco está puesto en sostenerse competitivo. En sus declaraciones, insistió en que el trabajo diario es la base para volver a rendir al máximo nivel y que su intención es llegar en plenitud a cada compromiso.

El duelo ante Sport Boys, en ese sentido, significó una prueba importante dentro de su proceso, con la mirada puesta en continuar sumando ritmo de juego tras el parate.

La meta: una oportunidad en Liga 1 y disciplina diaria

Paolo Hurtado – Christian Cueva – Sport Boys – Unión Huaral – Liga 1 – Perú – deportes – 21 junio
El exseleccionado nacional afirmó que mantiene intacta su ambición de regresar a Primera División y sostuvo que se prepara con disciplina para aprovechar cualquier oportunidad. (Unión Huaral)

Hurtado también habló de su objetivo a corto plazo: retornar a la primera división. En ese punto, remarcó que se exige al máximo en los entrenamientos y que se prepara con disciplina para ganarse una posibilidad en la Liga 1.

“Estoy trabajando para eso (volver a primera). La verdad que entreno y me cuido al máximo para que llegue esa oportunidad. Durante toda mi carrera me he caracterizado por ser un profesional. Espero que esta vez que pasó el tema de la lesión, la gente vea que uno se cuida y que estoy recuperado para competir al máximo”, declaró.

En otra intervención, reforzó la misma idea con un mensaje centrado en la constancia diaria y la motivación personal por volver a la máxima categoría. “Estoy trabajando para eso (volver a primera división), la verdad que cada día me motivo y me entreno al máximo para que llegue esa oportunidad”, manifestó.

De esa manera, el exseleccionado nacional conectó su presente con su aspiración de volver a un club de la Liga 1, subrayando que su trayectoria se sostuvo en el profesionalismo y que pretende que su retorno, tras la lesión, sea también una muestra de su recuperación para competir al máximo nivel.

Temas Relacionados

Paolo HurtadoChristian CuevaSport BoysUnión HuaralLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal 2-1 CNI de Iquitos: resumen y goles del triunfo ‘celeste’ por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

El equipo dirigido por Roberto Mosquera logró su primera victoria en el torneo, dando un paso clave en su lucha por la clasificación a la siguiente ronda

Sporting Cristal 2-1 CNI de Iquitos: resumen y goles del triunfo ‘celeste’ por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Gol de Ian Wisdom de ‘9’ en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026

El mediocampista peruano, cuya continuidad fue confirmada por la directiva ‘celeste’, se portó con una anotación como delantero en Tarapoto

Gol de Ian Wisdom de ‘9’ en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026

Golazo de Gabriel Santana con exquisita definición en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026

El volante brasileño abrió el marcador en Tarapoto con un notable remate tras un pase preciso de Luis Iberico en el choque contra el ‘vendaval de la selva’

Golazo de Gabriel Santana con exquisita definición en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026

La emotiva despedida de Cristian Neira del Atlético Grau antes de su regreso a Alianza Lima

La salida del volante de Atlético Grau quedó oficializada con un mensaje público de agradecimiento, paso previo a su retorno a Alianza Lima para integrarse al plantel que afrontará el Torneo Clausura

La emotiva despedida de Cristian Neira del Atlético Grau antes de su regreso a Alianza Lima

Bélgica empató 0-0 ante Irán y definirá su clasificación en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda

La expulsión de Nathan Ngoy en el minuto 66 condicionó el tramo final del partido. Courtois igualó el récord de apariciones mundialistas de Scifo con la selección belga, pero ni él ni De Bruyne pudieron evitar un empate que deja a los Diablos Rojos en zona de peligro

Bélgica empató 0-0 ante Irán y definirá su clasificación en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José Balcázar presenta el helicóptero Mi-17 ‘Cusco’ para emergencias y traslado del Papa León XIV durante su visita a Perú

José Balcázar presenta el helicóptero Mi-17 ‘Cusco’ para emergencias y traslado del Papa León XIV durante su visita a Perú

El tren de Rafael López Aliaga acumula polvo en el Parque de La Muralla y ya dejó pérdidas por más de 700 mil soles a Lima

Keiko Fujimori acude a la tumba de Alberto Fujimori en el Día del Padre y con la proyección de victoria en el balotaje

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Rafael Belaúnde afirma que “pensaría” ser ministro durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Melcochita y Monserrat Seminario hacen una tregua por sus hijas, pero él la descoloca con un pedido sobre su entierro

Melcochita y Monserrat Seminario hacen una tregua por sus hijas, pero él la descoloca con un pedido sobre su entierro

Laura Spoya se enteró en vivo de que Shirley Arica le pidió a Brian Rullan el pasaje a México y terminó apoyándola

Yaco Eskenazi revela que ‘Esto es Guerra’ no le dejaba oficializar su relación con Natalie Vértiz

Día del Padre 2026: Natalie Vértiz, Ivana Yturbe, Brenda Carvalho, Tula Rodríguez y más artistas dedican tiernos mensajes

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, pide perdón a su esposa en medio de escándalo de infidelidad: “No voy a perder a mi familia para nada”

DEPORTES

Sporting Cristal 2-1 CNI de Iquitos: resumen y goles del triunfo ‘celeste’ por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal 2-1 CNI de Iquitos: resumen y goles del triunfo ‘celeste’ por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Gol de Ian Wisdom de ‘9’ en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026

Golazo de Gabriel Santana con exquisita definición en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026

La emotiva despedida de Cristian Neira del Atlético Grau antes de su regreso a Alianza Lima

Bélgica empató 0-0 ante Irán y definirá su clasificación en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda