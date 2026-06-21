Paolo Hurtado se emociona por la llegada de Christian Cueva a Sport Boys: “es bonito ver a un compañero de la selección”

Paolo Hurtado abordó el arribo de Christian Cueva a Sport Boys después del partido entre Unión Huaral y el cuadro chalaco por la Liga 3, encuentro que marcó su reaparición oficial luego de un largo periodo fuera de competencia.
El mediocampista remarcó que todavía no tuvo contacto directo con su excompañero de selección, aunque expresó satisfacción al verlo nuevamente vinculado a una camiseta profesional.
También aprovechó para actualizar su situación física tras una lesión que lo mantuvo alejado varios meses, y reafirmó su objetivo de volver a competir en la máxima categoría del fútbol peruano.
Hurtado sobre Cueva: “No he podido hablar con él”
Consultado por la reciente incorporación de Christian Cueva al elenco rosado, Hurtado indicó que no pudo comunicarse con el volante, pero resaltó el componente emocional de reencontrarlo ligado al fútbol competitivo. “No he podido hablar con él. Así que es bonito ver a un compañero con el que pasamos tantos momentos lindos en la selección, espero que le vaya bien en Sport Boys”, señaló.
PUBLICIDAD
En esa misma línea, el jugador dejó en claro que su postura se centra en el deseo de que su excompañero encuentre continuidad y le vaya bien en su nueva etapa. Sin entrar en mayores consideraciones, sostuvo que le guarda aprecio por lo vivido juntos en la selección peruana y que ver su regreso con la indumentaria rosada le resultó una imagen positiva.
El comentario se produjo luego del cruce entre Unión Huaral y Sport Boys por la Liga 3, escenario en el que Hurtado volvió a sumar minutos y en el que también se mencionó la presencia de Cueva vinculada al entorno del equipo chalaco.
PUBLICIDAD
Nueve meses fuera y el retorno: “Hoy me siento bien físicamente”
Además de hablar sobre Cueva, Hurtado explicó cómo atraviesa su actualidad deportiva después de una lesión que lo sacó de las canchas durante un periodo prolongado. El futbolista precisó el tiempo que estuvo sin competir y el tipo de problema físico que padeció.
“Vengo de una para de 9 meses porque me rompí el tendón. Hoy me siento bien físicamente, luchando hasta el último. Creo que todavía puedo darle más al fútbol, estoy trabajando para eso, todos los días me esfuerzo y me cuido para el día del partido estar al 100%”, afirmó.
El mediocampista sostuvo que su regreso se apoya en una recuperación que ya dejó atrás la fase médica más delicada, y que ahora su foco está puesto en sostenerse competitivo. En sus declaraciones, insistió en que el trabajo diario es la base para volver a rendir al máximo nivel y que su intención es llegar en plenitud a cada compromiso.
PUBLICIDAD
El duelo ante Sport Boys, en ese sentido, significó una prueba importante dentro de su proceso, con la mirada puesta en continuar sumando ritmo de juego tras el parate.
La meta: una oportunidad en Liga 1 y disciplina diaria
Hurtado también habló de su objetivo a corto plazo: retornar a la primera división. En ese punto, remarcó que se exige al máximo en los entrenamientos y que se prepara con disciplina para ganarse una posibilidad en la Liga 1.
“Estoy trabajando para eso (volver a primera). La verdad que entreno y me cuido al máximo para que llegue esa oportunidad. Durante toda mi carrera me he caracterizado por ser un profesional. Espero que esta vez que pasó el tema de la lesión, la gente vea que uno se cuida y que estoy recuperado para competir al máximo”, declaró.
PUBLICIDAD
En otra intervención, reforzó la misma idea con un mensaje centrado en la constancia diaria y la motivación personal por volver a la máxima categoría. “Estoy trabajando para eso (volver a primera división), la verdad que cada día me motivo y me entreno al máximo para que llegue esa oportunidad”, manifestó.
De esa manera, el exseleccionado nacional conectó su presente con su aspiración de volver a un club de la Liga 1, subrayando que su trayectoria se sostuvo en el profesionalismo y que pretende que su retorno, tras la lesión, sea también una muestra de su recuperación para competir al máximo nivel.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sporting Cristal 2-1 CNI de Iquitos: resumen y goles del triunfo ‘celeste’ por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
El equipo dirigido por Roberto Mosquera logró su primera victoria en el torneo, dando un paso clave en su lucha por la clasificación a la siguiente ronda
Gol de Ian Wisdom de ‘9’ en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026
El mediocampista peruano, cuya continuidad fue confirmada por la directiva ‘celeste’, se portó con una anotación como delantero en Tarapoto
Golazo de Gabriel Santana con exquisita definición en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026
El volante brasileño abrió el marcador en Tarapoto con un notable remate tras un pase preciso de Luis Iberico en el choque contra el ‘vendaval de la selva’
La emotiva despedida de Cristian Neira del Atlético Grau antes de su regreso a Alianza Lima
La salida del volante de Atlético Grau quedó oficializada con un mensaje público de agradecimiento, paso previo a su retorno a Alianza Lima para integrarse al plantel que afrontará el Torneo Clausura
Bélgica empató 0-0 ante Irán y definirá su clasificación en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda
La expulsión de Nathan Ngoy en el minuto 66 condicionó el tramo final del partido. Courtois igualó el récord de apariciones mundialistas de Scifo con la selección belga, pero ni él ni De Bruyne pudieron evitar un empate que deja a los Diablos Rojos en zona de peligro
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD