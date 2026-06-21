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La emotiva despedida de Cristian Neira del Atlético Grau antes de su regreso a Alianza Lima

La salida del volante de Atlético Grau quedó oficializada con un mensaje público de agradecimiento, paso previo a su retorno a Alianza Lima para integrarse al plantel que afrontará el Torneo Clausura

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Alianza Lima – Cristian Neira – Liga 1 – Perú – deportes – 21 junio
El mediocampista publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció a la dirigencia, al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la afición en Piura, y dejó su continuidad definida para el Clausura (Atlético Grau)

Con una carta difundida en sus redes sociales, el mediocampista Cristian Niera cerró su etapa en el club de Piura y destacó la oportunidad de haber defendido sus colores con profesionalismo y entrega. El futbolista señaló que se marcha con la tranquilidad de haber dado “siempre el máximo esfuerzo” durante su permanencia.

“Ha llegado el momento de concluir una etapa muy significativa en mi carrera profesional y despedirme de Atlético Grau. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a esta prestigiosa institución por la confianza depositada en mí y por brindarme la oportunidad de representar estos colores con profesionalismo, compromiso y entrega”, escribió.

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En el mismo texto, Neira dedicó un tramo especial a los aficionados del equipo, con un reconocimiento directo por el respaldo durante la temporada. “Mi agradecimiento más especial es para toda la hinchada alba. Gracias por su apoyo y por hacerme sentir en casa, por acompañarnos en los buenos y malos momentos”, señaló.

Además, extendió su gratitud al presidente de la institución, al comando técnico y a sus compañeros, a quienes atribuyó parte de las enseñanzas acumuladas y de las experiencias compartidas dentro del grupo. Su despedida incluyó un deseo de éxito para el club en los desafíos que afrontará en adelante.

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Hoy me despido con gratitud y orgullo de haber formado parte de Atlético Grau. Deseo de todo corazón que el club siga creciendo y alcanzando cada uno de sus objetivos. Gracias por todo, Atlético Grau. ¡Muchos éxitos y bendiciones para todos!”, concluyó.

El retorno a Alianza Lima, con fecha marcada

Alianza Lima – Cristian Neira – Liga 1 – Perú – deportes – 21 junio
Cristian Neira cerró su etapa en Atlético Grau y se prepara para volver a Alianza Lima, donde deberá sumarse a los entrenamientos con la misión de ganarse un espacio en el Clausura. (Alianza Lima)

El cierre de su préstamo coincide con el inicio de la preparación de Alianza Lima para la segunda parte de la temporada. El plantel principal tiene previsto retomar los entrenamientos el lunes 22 de junio, ya bajo la conducción de Pablo Guede, fecha que también está ligada al regreso de Neira al club de La Victoria.

La vuelta del volante se da tras culminar su cesión en Atlético Grau y responde a una decisión del área deportiva del cuadro blanquiazul. En ese contexto, el futbolista deberá reincorporarse a la disciplina del primer equipo para ponerse a disposición de la planificación del Torneo Clausura.

El objetivo de Alianza Lima en esa etapa del campeonato es pelear por el primer lugar de la Liga 1, en busca de un cierre que le permita aspirar al título nacional sin necesidad de disputar la final nacional. En esa ruta, cada alternativa disponible en la zona de volantes adquiere valor en la conformación del plantel para la segunda mitad del año.

En las horas previas a su retorno, la despedida pública del jugador funcionó como cierre emocional de un ciclo breve, pero con continuidad de competencia, y como puente hacia un nuevo intento por consolidarse en el equipo donde mantiene contrato vigente.

El mensaje que marcó el adiós en Piura

Alianza Lima – Cristian Neira – Liga 1 – Perú – deportes – 21 junio
Con palabras de gratitud y reconocimiento, Cristian Neira se despidió de Atlético Grau mediante una carta pública que puso fin a una etapa importante de su carrera. (Instagram)

La carta difundida por Neira se enfocó en agradecer y en dejar una imagen de cierre en buenos términos. En su texto, remarcó la confianza recibida y la posibilidad de representar al club en una etapa que definió como importante dentro de su carrera.

La mención a la hinchada ocupó un lugar central en su comunicado. El mediocampista enfatizó el acompañamiento recibido en distintos momentos del calendario, con un tono de reconocimiento por el sostén en escenarios favorables y adversos.

Neira también incluyó un agradecimiento a los responsables institucionales y deportivos, además del grupo de futbolistas con el que compartió entrenamientos y partidos. En esa parte, apuntó a las “enseñanzas” y a las experiencias acumuladas durante el proceso.

Su despedida cerró con un deseo expreso de crecimiento para Atlético Grau y con un mensaje final de buenos deseos, que dejó asentada una salida sin conflicto público y con palabras de reconocimiento hacia el club al que perteneció durante el Torneo Apertura 2026.

Sus números recientes y el antecedente en 2024

Alianza Lima – Cristian Neira – Liga 1 – Perú – deportes – 21 junio
El volante vuelve a La Victoria con el reto de consolidarse, después de registrar participación constante en Atlético Grau y de una etapa irregular en Alianza Lima durante 2024. (Alianza Lima)

En su etapa anterior en Alianza Lima, durante 2024, Neira disputó 14 partidos sumando Liga 1 y Copa Libertadores. En ese periodo anotó un gol y alternó bajo el mando de dos entrenadores: primero Alejandro Restrepo y luego Mariano Soso. Pese a las oportunidades, no consiguió afirmarse como titular indiscutible ni instalarse como una pieza central del equipo.

Tras ese ciclo, el volante salió cedido a préstamo en busca de continuidad. Su recorrido incluyó un paso por Cienciano, antes de llegar a Atlético Grau, donde afrontó el Torneo Apertura 2026 con mayor regularidad.

En el conjunto piurano, Neira registró 16 encuentros en el Apertura 2026, con un gol y dos asistencias. Su producción no alcanzó para que fuera considerado la gran figura del equipo, aunque aportó en la generación de juego y mostró pasajes de calidad en distintos tramos de la competencia.

Ahora, con el préstamo finalizado y luego de algunas semanas de vacaciones, el mediocampista encarará un nuevo retorno a Alianza Lima, con el Clausura como escenario inmediato y con la expectativa de hacerse un lugar en la zona media del equipo.

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