Golazo de Gabriel Santana con exquisita definición en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal se medía en condición de visitante contra Estudiantil CNI en un duelo válido por la fecha 2 del grupo J de la Copa de la Liga 2026. Desde el principio, fueron los dueños de casa los que se apoderaron de la pelota, transitándola de un lado a otros en busca de los espacios para generar peligro, aunque los ‘celestes’ optaron por la prudencia y esperaron el descuido del rival para salir de contragolpe. Sin embargo, esto se fue emparejando y los ‘rimenses’ consiguieron abrir el marcador con un golazo de Gabriel Santana.
Esta acción se llevó a cabo a los 56 minutos de la contienda. Alejandro Pósito cobró una falta que le cometieron a Duham Ballumbrosio y jugó con Leonardo Díaz. El zaguero zurdo combinó con Ian Wisdom y luego descargó con Catriel Cabellos, quien se apoyó en Pósito. El defensa de 20 años mandó un balón largo directo para Mateo Rodríguez, que corrió al espacio hacia fuera, le ganó el uno contra uno a su marcador, dejándolo tirado en el césped.
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Luego de esa genialidad, el ‘Mudito’ metió un pase al área contraria, pero fue interceptado por un jugador del ‘vendaval de la selva’. Luis Iberico alcanzó a robar el esférico y jugó con Gabriel Santana, quien definió en primera con un disparo colocado donde nada pudo hacer el portero Alessandro Stein.
La algarabía se desató en el estadio Carlos Vidaurre García, en donde la hinchada de Sporting Cristal se hizo presente y pudo presenciar la anotación del volante brasileño, que debutó en la Copa de la Liga en este partido, ya que no fue considerado ante Comerciantes FC.
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