Bancada de Acción Popular respalda a sus congresistas implicados en denuncias de Karelim López

La bancada de Acción Popular señaló este lunes que respalda a los congresistas implicados en las declaraciones de la lobbista Karelim López ante la Fiscalía de la Nación, quien habló de una presunta organización delictiva instalada en el Ministerio de Transportes (MTC) que benefició a una empresa supuestamente relacionada con cinco congresistas del partido de la lampa.

“La bancada respalda y va a seguir respaldando a todos nuestros colegas. No podemos permitir que solamente una mera declaración de esta señora, sin ningún tipo de prueba, indicio o hecho que la respalde vaya a mellar la imagen de nuestros colegas y nuestra bancada”, manifestó el vocero de esa bancada, Elvis Vergara, a la prensa a las afueras del Congreso.

RECHAZAN ACUSACIONES

Los congresistas mencionados por Karelim López indicaron que se someterán a cualquier investigación o indagación, pero que el daño contra ellos ya ha sido ocasionado.

“No puede ser posible que una simple declaración haya dañado la honorabilidad de la propia Fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos), del propio coordinador Omar Tello. Ambas autoridades fiscales del Poder Judicial han negado los hechos de una prontuariada que está siendo investigada. Nosotros no vamos a ser ajenos”, manifestó el congresista Raúl Doroteo.

Por su parte, el legislador Juan Carlos Mori, otros de los implicados por Karelim López, aseguró que él y sus compañeros de bancada no tienen “absolutamente nada que ver en el reportaje emitido el domingo”. Negó conocer a Karelim López y a los empresarios involucrados en el caso. “Me acojo a cumplir con el Ministerio Público a ser investigado. Pueden verificar mis finanzas. Siempre he tenido una conducta intachable”, dijo.

“MANIOBRA DE LOS EXTREMOS”

En tanto, el parlamentario Ilich López consideró que estas denuncias hechas por Karelim López son parte de una maniobra de los sectores políticos extremos.

“Del extremo que quiere una vacancia a como dé lugar y del otro extremo que quiere el cierre del Congreso. Nos quieren retirar del centro político y lo vamos a defender si es posible con la vida. No vamos a permitir que la honra de algunos de nuestros correligionarios se manche. (...) Negamos categóricamente todas esas aseveraciones que nos mezclan con esa gente que deben ser investigadas”, dijo y, además, exhortó al presidente Pedro Castillo a que aclare estos temas.

REUNIÓN CON ANÍBAL TORRES

Por otro lado, la bancada de Acción Popular sostuvo una reunión contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la le entregaron al premier sus propuestas y recomendaciones para la recomposición del gabinete.

Elvis Vergara señaló que han solicitado a Aníbal Torres que evalúe la separación de algunos ministros cuestionados, no solo al de Transportes (Juan Silva).

“Hemos pedido que estos ministros, no solamente el de Transportes, sino de los ministros que en su momento han tenido serios cuestionamientos, no participen en la reunión por cuanto creemos que se debería evaluar su permanencia”, dijo.

Finalmente, indicó que evaluarán si darán o no el voto de confianza de acuerdo a las decisiones que tome el gabinete de Aníbal Torres.

“LOS NIÑOS”

Según un informe del diario El Comercio, la lobbista comentó sobre una presunta organización delictiva instalada en el MTC que benefició a una empresa supuestamente relacionada con cinco congresistas del partido Acción Popular.

Entre los mencionados estarían Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Carlos Zeballos y otros dos congresistas que no fueron identificados.

‘Los Niños’ serían un grupo de parlamentarios llamado así por el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco y por el presidente debido a que ellos obedecerían a todo lo que dice Pedro Castillo.

