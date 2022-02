Mirtha Vásquez a Pedro Castillo: “Luchar contra la corrupción no solo es deslindar e invocar investigación”

06-10-2021 El presidente de Perú, Pedro Castillo, toma juramentación a la excongresista Myrtha Vásquez como nueva presidenta del Consejo de Ministros.. El nuevo Consejo de Ministros de Perú, presidido por Mirtha Vásquez, se ha reunido este jueves por primera vez tras la salida del anterior jefe de Gabinete, Guido Bellido, y con la presencia del presidente del país, Pedro Castillo. POLITICA TWITTER @PRESIDENCIAPERU

En medio de una crisis política en el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, el pasado 26 de febrero del presente año, salieron a la luz las filtraciones de las declaraciones de la empresaria Karelim López a la Fiscalía, donde se acusa al mandatario, a miembros del ejecutivo y algunos congresistas de ser parte de una organización criminal que habría comenzado con sus reuniones en la casa de Sarratea, Breña.

Muchos políticos y ex políticos se han pronunciado sobre este suceso incluyendo a la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien no se guardó su silencio y pidió al presidente “cumplir con su palabra” de luchar contra la corrupción.

“El país merece una explicación clara y contundente frente a graves acusaciones. Sr. Presidente, ahora desde afuera, le reitero:¡Cumpla su palabra! Luchar c/ la corrupción no solo es deslindar ni invocar investigación. La ciudadanía espera respuestas y cambios, no desestabilización”, señaló en su cuenta oficial de Twitter.

Esto en relación al mensaje a la nación que dio el mandatario ayer, donde rechazó lo dicho por Karelim López. Asimismo exigió a la Fiscalía a que continúe con las investigaciones ya iniciadas y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas coherentes con la justicia. “El pueblo necesita saber la verdad”, expresó.

Recordemos que Vásquez se pronunció con la prensa luego de haber renunciado a su cargo como premier, donde mostró su preocupación sobre dos temas en concreto. El primero, dice, es que siendo una mujer que viene de izquierda y habiendo participado en el gobierno, algo que le preocupa es cómo se va desdibujando un gobierno que ganó las elecciones presentándose como un gobierno de izquierda “y que ahora por la composición de su gabinete se ve que es un gobierno conservador que encuentra más coincidencias con la derecha más radical. Es un gobierno desdibujado que pierde el norte”.

Lo segundo que preocupa es que al estar en medio de una crisis, el gobierno pierde de vista los objetivos más urgentes. Por ejemplo ahora que hay temas álgidos como salud, educación y ambiental. Recordó que cuando estuvo a cargo, se intentó direccionar los grandes objetivos para que se puedan cumplir. Añadió que ahora se encuentran estas personas que tienen capacidades dudosas en el tema de salud, por ejemplo, lo que se percibe es un retroceso y hay el riesgo que los objetivos no se puedan cumplir.

Además, Vásquez resalta el dar prioridad a cosas más urgentes, debido a que según López y el diario La República, el mandatario se dedicaba a obtener dinero con las licitaciones de obras públicas. El dinero recaudado, sería utilizado para pagar las deudas que Castillo habría contraído en la campaña electoral 2021 en la que derrotó a la derechista Keiko Fujimori.

PRONUNCIACIONES DEL PRESIDENTE TRAS ACUSACIONES

Cuando Castillo se entera del informe y de todas las noticias que los medios de comunicación lanzaron, en primera instancia, se pronuncia a través de su cuenta de Twitter y presenta la opción para activar la Carta Democrática.

“Llamo a la comunidad internacional y al pueblo peruano para activar la Carta Democrática Interamericana y permanecer atentos contra cualquier intento desestabilizador y de golpe en el país”, indicó Castillo en su cuenta de la red Twitter.

“Circula en la prensa monopólica una serie de especulaciones que tienen como objetivo atentar contra la democracia (...) Denuncio anticipadamente este tipo de acciones que solo insisten en maniobras políticas antidemocráticas con la finalidad de generar inestabilidad en el país”, agregó.

En segunda instancia, se pronunció en un mensaje a la nación, donde además de señalar que no hay problema con que lo investiguen, también agregó que si estos hechos son materia de investigación fiscal “cómo es posible que se debata públicamente en los medios. Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno”.

Además, no teme acusaciones de López y negó que vaya a renunciar al cargo de presidente de la República.

“A mí no me acompaña ningún temor. Creo que ellos (el sector opositor al gobierno) tienen una agenda. Una persona que se someta a hacer una presuntas declaraciones que están con el ruido para darle objetividad a su agenda no me preocupa”, finalizó.





