MTC: viceministra de Transportes renuncia y acusa al ministerio de ser una “agencia de empleos”

Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Foto: Agencia Andina

Este viernes, Fabiola María Caballero Sifuentes presentó su renuncia irrevocable como viceministra de Transportes. En carta dirigida al titular de la cartera, Juan Silva Villegas, la funcionaria se despidió del cargo que desempeñó desde noviembre del 2021.

En la comunicación, que se hizo pública, Caballero indica que el sector Transportes y Comunicaciones es altamente sensible para el desarrollo de la infraestructura, y por ello concentra el mayor presupuesto en inversiones que se asigna cada año en la Ley General de Presupuesto para el Sector Público. Señala que este hecho compromete a las autoridades del sector “a gestionar con niveles de conocimiento y eficiencia altamente calificados para el beneficio del desarrollo nacional, y especialmente para los pueblos en situación de vulnerabilidad”.

Indica que el sector Transportes no puede estar sujeto al copamiento laboral de ciudadanos que no reúnen los méritos y las capacidades técnicas requeridas para garantizar la eficiencia de la gestión que se les encomienda en posiciones clave no solo para el sector, sino que también para el país y para la imagen que se proyecta internacionalmente.

“Es así que la actual realidad que atraviesa el sector, convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren de comprobada experiencia y calificación; y los cambios permanentes de las dependencias del Viceministerio de Transportes, sin mediar consulta a mi despacho, hacen difícil implementar las políticas sectoriales ajustadas a las normas del Estado que priorizan requisitos técnicos, transparentes,eficientes y de sostenibilidad que son los que se han privilegiado en los quince años que vengo laborando en el sector”, expresó.

Finaliza asegurando que su gestión se ha regido en estricto cumplimiento del marco normativo del sector y en cumplimiento fiel a las funciones recogidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Finalmente, agradezco la oportunidad que se me brindó para haber servido al país y elevo votos para que se enmiende el rumbo y con los profesionales calificados se realicen los ajustes necesarios para retomar la posibilidad de servir, realmente al pueblo peruano y a su desarrollo, mediante la gestión pública que merece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, apunta.

MINISTRO SILVA EN CHICLAYO

El titular del MTC cumplió este viernes una agenda de trabajo en Chiclayo, en el marco de la Reunión ejecutiva por el desarrollo territorial de Lambayeque, encuentro que fue organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros en el Colegio Militar Elías Aguirre. El ministro Juan Silva afirmó que el proyecto del Puerto Eten tiene que seguir adelante, por lo que los procesos de evaluación deben continuar, de tal manera que, en el breve tiempo, se pueda emprender un proyecto de gran envergadura.

Ratificó que esta iniciativa siempre ha estado incluida en el Plan Multianual de Inversiones 2020-2023 y reiteró que también será parte del mismo plan que abarca el período 2023-2026. Además, Silva destacó que el Gobierno Regional de Lambayeque haya destinado 345,000 soles para la reactivación de la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque, cuya función es impulsar las acciones para que el proyecto del Puerto Eten se concrete.

Algunos de los temas abordados en las reuniones fueron el estudio de perfil del Corredor Vial Alimentador 13 Lambayeque–Cajamarca. Para continuar con su elaboración, los especialistas de Provías Descentralizado solicitaron a las autoridades locales que culminen y reclasifiquen las obras que interfieren en la mencionada vía de 830 kilómetros.

El MTC ha programado invertir 550 millones de soles en este corredor, el cual conectará las zonas de cultivo con carreteras nacionales y mercados de abastos.

También se brindará mantenimiento rutinario y periódico a las vías departamentales y vecinales. En ese sentido, el ministro anunció que se firmará un convenio con el Gore Lambayeque para atender las departamentales por un monto de 4.4 millones de soles.

Acuerdos similares serán suscritos con las municipalidades provinciales de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, con una inversión de 777,000 soles para el mantenimiento rutinario de vías vecinales.

SEGUIR LEYENDO: