Congresista Zeballos defendió a Héctor Valer: “Ahora hacemos algo contra el hijo y ya estamos denunciados en la comisaría”

El parlamentario Carlos Zeballos dijo que Héctor Valer ayudará en la presidencia a Pedro Castillo. Foto: Congreso de la República

El congresista Carlos Zeballos, de Perú Democrático, defendió la designación de su colega Héctor Valer, el cuestionado presidente del Consejo de Ministros, por la denuncia de agresión que interpuso su hija en la comisaría de San Borja en 2016.

“Lo apoyamos que él sepa buscar esos consensos necesarios en este periodo con diferentes bancadas, que explique bien la situación personal que él tiene porque este es un tema personal más que todo”, explicó en Canal N.

El parlamentario aseveró que Héctor Valer es “una persona con conocimiento” y que, según sus palabras, “va a ser un gran aporte” para la presidencia de Pedro Castillo.

“Lo que tenemos en Héctor es una persona con conocimiento, una persona que sí sabe, como todos tenemos errores, creo que él también tiene que aprender a escuchar, pero lo que considero es una persona que bien puede asumir este cargo por todos los conocimientos que tiene”, dijo.

Zeballos indicó que conocía a Héctor Valer y que por eso habían compuesto la nueva bancada en el Congreso de la República. En ella, también están Betssy Chávez, Guillermo Bermejo, Hamlet Echeverría Rodríguez y Roberto Kamiche.

“Va a ser un gran aporte para el presidente Pedro Castillo, desde el premierato y nosotros como bancada Perú Democrático le damos la confianza”, agregó.

Con respecto a las denuncias por violencia familiar que tiene el premier, Zeballos lo justificó y recordó una etapa de su niñez: “Antes a mí mi padre me metía un correazo y nosotros hacíamos caso, pero ahora hacemos algo contra el hijo y ya estamos denunciados en la comisaría”.

NO VA A RENUNCIAR AL CARGO

Héctor Valer se presentó en la noche del jueves en en el programa Cara a Cara de TV Perú para advertir que no va a renunciar al cargo del presidente del Consejo de Ministros porque tiene el respaldo del presidente Pedro Castillo.

“Acaba de llegar el presidente de Brasil, él está en permanente comunicación con nosotros. No me ha manifestado absolutamente nada respecto al incidente, pero sí me ha dicho que debo esclarecer los hechos. no me ha tocado otro tema, por tanto tengo el respaldo del presidente”, expresó.

Héctor Valer fue consultado sobre si su hija podría salir a declarar, pero el premier contestó que esa es decisión enteramente de ella.

“No sé, ella es médico cirujano, tiene 34 años de edad, nadie puede imponerle, ella es mayor de edad. Ella decidirá por su libertad de opinión”, afirmó.

Finalmente, Valer opinó que los vecinos que ofrecieron los detalles sobre cómo era cuando vivía en el edificio de San Borja y había agredido a un seguridad del inmueble y a un miembro de Serenazgo carecen de validez porque ninguno dio su identidad.

SEGUIR LEYENDO