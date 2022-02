Macarena Vélez y Ayrton García fueron captados de la mano. (Foto: Instagram)

Después que su entonces pareja ‘Vituco’ Salas fuera expuesto como infiel, Macarena Vélez decidió pasar la página y superar lo sucedido. Sin embargo, no creímos que lo hiciera tan pronto. La joven se dejó ver de la mano con el hermano de Hugo García, Ayrton García.

En el avance de Amor y Fuego, se ve a la pareja disfrutando de su compañía, agarrados de la manos y caminando en la calle sin ningún problema . Previo a ello, Macarena y Ayrton comparten con unos amigos en una fiesta.

El material completo se verá este lunes 28 de febrero en el programa Amor y Fuego. Sin embargo, todo parece indicar que Macarena Vélez se encuentra muy bien sentimentalmente.

Macarena Vélez es captada caminando de la mano con el hermano de Hugo García. (Video: Willax TV/ Amor y Fuego)

Como se recuerda, el mismo programa Amor y Fuego captó a ‘Vituco’ Salas besando a una mujer en Chiclayo, lugar donde entrena su equipo. Ante ello, la exintegrante de Esto es Guerra no dudó emitir un comunicado y dar por concluida su relación amorosa.

“¡Qué algo quede claro! ¡Yo jamás me metí en ninguna relación! ¡No soy de ese tipo de personas! Y bueno, me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminada mi relación”, escribió la joven en una publicación de su cuenta de Instagram.

“No me considero perfecta, pero si me quedo tranquila porque sé lo que valgo y la clase de mujer que soy. Todo es un aprendizaje y a seguir con mucha fuerza”, acotó la joven.

Cabe resaltar que previo a ese ampay, la pareja se veía feliz, viajaba junta y publicaban románticas fotos. Por lo que estas imágenes en Amor y Fuego terminó sorprendiendo a muchos.

¿QUIÉN ES AYRTON GARCÍA?

Ayrton García sonó por primera vez en televisión tras ser presentado como el nuevo integrante de Esto es Guerra, en el 2018, cuando María Pía era conductora del programa. Es hermano de Hugo García, aún integrante del programa de América TV. Hoy en día, el joven de 23 años está fuera de las pantallas y entregado al fisicoculturismo.

Ayrton García es fisicoculturista. (Foto: Instagram)

Es muy activo en las redes sociales, cuenta con 305 mil seguidores en Instagram. Siempre publica fotos de su vida cotidiana, lo que hace con su familia o con su hija. Además de mostrarse entrenado y lucir cómo va quedando su cuerpo gracias a los ejercicios. Su primera publicación fue en el 21 de mayo del 2015, con una foto suya cuando era un bebé.

En 2017 recibió su licencia de piloto y es amante de la tabla, al igual que Macarena Vélez.

Ayrton García fue parte de Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

AMPAY DE VÍCTOR SALAS

El lunes 07 de febrero, Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron las imágenes completas en donde se puede observar al defensa de Carlos Stein en una discoteca abrazando, bailando y dándole un beso a una mujer.

Según el informe, hace dos semanas el futbolista y la exchica reality viajaron juntos demostrando que estaban más juntos que nunca a punto de cumplir 6 meses. Sin embargo, se descubrió que el pelotero estaba el último fin de semana en Chiclayo con otra fémina.

LA REACCIÓN DE MACARENA VÉLEZ TRAS AMPAY

Tras ver las imágenes de su ahora expareja, Macarena Vélez utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para confirmar el fin de su relación sentimental con Víctor Salas. Asimismo, confirmó que le fueron infiel pero que todo es parte de un aprendizaje.

“¡Que algo quede claro! Yo jamás me metí en ninguna relación, no soy de ese tipo de personas y bueno me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminada mi relación. Hasta el viernes no estaba soltera y son cosas que pasan y casa quien es dueño de sus actos”, se puede leer en las primeras líneas de su comunicado.

“No le deseo el mal a nadie porque no somos perfectos y si estoy diciendo esto es porque no me gusta que digan que yo fui la amante en alguna etapa de mi vida porque eso no fue así jamás. Las personas que me conocen saben quien soy y agradezco mucho a la vida por tenerlas a mi lado. No me considero perfecta, pero si me quedo tranquila porque sé lo que valgo y la clase de mujer que soy. Todo es un aprendizaje y a seguir con mucha fuerza”, concluyó.

Captan a ‘Vituco’ Salas besando a otra mujer y Macarena Vélez confirma infidelidad y anuncia el fin de su relación

