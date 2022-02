Andy V niega haber abusado sexualmente de una mujer y denuncia agresión física en su contra

Andy V se defiende y niega acusaciones de abuso sexual contra una mujer. (Foto: Captura)

Andy V apareció en el programa de Amor y Fuego este 23 de febrero para pronunciarse luego de ser acusado de abusar sexualmente de la ahijada de su expareja Susy Díaz, quien padece un trastorno intelectual y epilepsia.

Esto se dio a conocer en el programa de Magaly TV La Firme el último lunes 21 de febrero. Desde la clandestinidad, el exchico reality reapareció en las pantallas de la televisión y negó haber agredido a una mujer.

“Yo no le he hecho nada a la chica” , comenzó diciendo Andrés Olano Castro y aprovechó para retractarse de lo que dijo en el audio que difundió Magaly Medina en donde él aceptaba haber tenido relaciones sexuales durante una llamada con el tío de la víctima.

“No la he tocado porque todas las noches hemos estado con gente, nadie se fue y hay testigos”, agregó en conversaciones con Rodrigo González y Gigi Mitre. Además, en un informe transmitido en donde entrevistaron a Andy V, él volvió a negar cualquier acusación.

“No es mi tipo de chica, yo no soy una persona que voy a atacar violentamente a una chica o a tratar de estar con una chica a la fuerza. Tengo hermana, tengo madre, tengo hijo, yo no estoy para hacer eso”, manifestó.

Por otro lado, pidió que investiguen al tío de la denunciaste, pues sería él quien busca aprovecharse de la joven al estar a cargo de su cuidado.

“Así como me investigan a mí, también al tío, que le hagan la prueba de ADN porque por ahí también la chica soltó que el tío la toca. Entonces, a mí no me van a querer voltear la torta para él limpiarse de la agresión que me ha hecho”, sostuvo.

Andy V niega haber abusado sexualmente de una mujer. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

DENUNCIA AGRESIÓN FÍSICA

Durante su enlace con el programa de Willax TV, se pudo ver a Andy V con el rostro golpeado. Según el ex de Susy Díaz, los familiares de la joven de 30 años lo buscaron para golpearlo tras conocer el abuso. Asimismo, aseguró que los denunciaría por intento de homicidio.

“Me estoy yendo al médico legista, recién, a hacer una denuncia efectiva a este agravio. Voy a hacer mi denuncia por intento de homicidio, por robo, porque me han robado mi reloj y por difamación, porque me están tratando de culpar por algo que yo nunca he hecho”, expresó en el informe emitido por el programa.

En las imágenes se puede ver a Andy V con moretones en el cuerpo así como con el ojo golpeado; además de rasguños y en sus brazos y manos.

Cabe resaltar que aún se está a la espera de los resultados finales de los exámenes del médico legista.

Andy V denuncia agresión física en su contra. VIDEO: Willax TV/ Amor y Fuego

¿QUIÉN ES ANDY V?

Andrés Olano Castro, más conocido cómo Andy V, de 39 años, saltó a la fama al contraer matrimonio con la excongresista y actriz cómica Susy Díaz. Luego inició una relación sentimental con la periodista Lourdes Sacín y pasó por el recordado reality Bienvenida la Tarde de Latina.

Desde que entró a la televisión, Andy V ha sido protagonista de escándalos, sin embargo, una denuncia de violación sexual son palabras mayores y tendrá que rendir cuentas a la justicia.

