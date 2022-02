Andy V: A qué se dedica el exesposo de Susy Díaz luego de alejarse de la TV

Conoce qué hace Andy V tras alejarse de la televisión. (Foto: Difusión)

Andy V vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de ser denunciado por abuso sexual. El ex animador de eventos fue acusado por la familia de la ahijada de Susy Díaz, ellos señalaron que la mujer afectada sufre de trastorno de desarrollo intelectual y epilepsia.

Según el informe periodístico de Magaly Tv: La firme, la víctima se encontró con su supuesto agresor en la inauguración de un local en la playa San Antonio donde acudió con su familia, y en ese lugar la habría agredido sexualmente.

Cabe precisar que las autoridades se encuentran investigando el caso, de comprobarse que el excantante cometió el delito, podría ingresar a la cárcel. De momento se han realizado exámenes en medicina legal para determinar el grado de la agresión física, psicológica y sexual.

Andy V denuncia agresión física en su contra. VIDEO: Willax TV/ Amor y Fuego

¿CÓMO SE HIZO CONOCIDO ANDY V?

Andy V se hizo conocido en el mundo de la farándula por su matrimonio con Susy Díaz, el cual fue televisado por el programa de Magaly Medina en el 2011. Asimismo, en una entrevista con el podcast llamado ‘’B&H Podcast’, él confesó que le pagó a la rubia 3 mil soles para que lo haga conocido.

“ Al mundo de la farándula llegué obviamente porque me caso con Susy Díaz, ya cuando te casas con Susy Díaz quien no te va a conocer, yo me casé a los 24 o 25 años […], me casé con ella y mi nombre se hizo más famoso , pero no como quería, porque yo a ella le pagué tres mil lucas para que me haga famoso, donde salen los famosos ampay”, reveló.

¿A QUÉ SE DEDICA AHORA QUE SE ALEJÓ DE LA TELEVISIÓN?

Luego de participar en el reality Bienvenida la Tarde, Andy V despareció durante años de la televisión, apareciendo por poco tiempo para contar algunos de sus proyectos. En el 2019 reveló que se encontraba capacitándose para ser profesor de Educación Física y así ejercer la docencia en nuestro país.

Sin embargo, durante este año fue denunciado por su expareja Lourdes Sacín por violencia física y psicológica, pero cómo su primera denuncia no tuvo consecuencias contra el padre de su pequeño, ella decidió volver a hacerlo.

“ La periodista lo acusó de violencia física y psicológica. No sabíamos que vivían juntos , pensábamos que la chica había entrado en razón y que ya no vivía con esta persona con quien ha tenido una relación tóxica”, dijo Magaly Medina.

Tras volver a hacer noticia por su agresión, el excantante se volvió a alejar y fue captado por la Instarándula animando el cumpleaños del Chamán del Norte en octubre del 2021.

“Tiempo que no sabíamos sobre este pintoresco personaje de la farándula antigua. No sabía que ahora se cachuelea como cantante. ¿Animará la boda de Susy en Huaral?”, se le escucha decir a Samuel.

