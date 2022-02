Mirtha Vásquez: “Siento que el gobierno [de Pedro Castillo] ha perdido el rumbo”

| Foto: Agencia Andina

En entrevista para RPP, la expremier Mirtha Vásquez respondió sobre diversos temas relacionados al gobierno de Pedro Castillo. Inició hablando sobre un tema reciente como es la denuncia de la comunicadora Ximena Pinto, quien hasta este miércoles se desempeñó como secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros. Su salida se debe a la negativa del Ejecutivo de querer poner publicidad en un medio como América Televisión, bajo el argumento que es un canal crítico al gobierno.

“Es un tema delicado porque hay manejo de fondos. Cuando estuve al frente de la PCM, hubo presiones sobre a quién podríamos nombrar en la secretaría de comunicación social. Me dijeron que era mejor invertir en medios de regiones, pero luego nos explicaron detalladamente y técnicamente por qué eso no se podría. Nosotros finalmente no accedimos a toda la presión que había por invertir en medios pequeños”, indicó.

En términos más generales, Vásquez mostró preocupación sobre dos temas en concreto. La primera, dice, es que siendo una mujer que viene de izquierda y habiendo participado en el gobierno, algo que le preocupa es cómo se va desdibujando un gobierno que ganó las elecciones presentándose como un gobierno de izquierda “y que ahora por la composición de su gabinete se ve que es un gobierno conservador que encuentra más coincidencias con la derecha más radical. Es un gobierno desdibujado que pierde el norte”.

Lo segundo que preocupa es que al estar en medio de una crisis, el gobierno pierde de vista los objetivos más urgentes. Por ejemplo ahora que hay temas álgidos como salud, educación y ambiental. Recordó que cuando estuvo a cargo, se intentó direccionar los grandes objetivos para que se puedan cumplir. Añadió que ahora se encuentran estas personas que tienen capacidades dudosas en el tema de salud, por ejemplo, lo que se percibe es un retroceso y hay el riesgo que los objetivos no se puedan cumplir.

Para Vásquez, un gobierno de izquierda en realidad lo que debería hacer es plantear un gobierno al servicio de la ciudadanía, o del pueblo, “pero finalmente cómo cumplimos ese objetivo si lo primero que hacemos es copar el Estado y ponerlo al servicio de la cuota partidaria”. Afirma que eso no corresponde al objetivo que se plantea, sino que también termina decepcionando a los miles de peruanos e impactando en los más pobres del país.

VOTO DE CONFIANZA

Respecto al pedido de voto de confianza que el gabinete de Aníbal Torres debe buscar en el Legislativo el próximo 8 de marzo, Vásquez opina que es posible que sea favorable, porque lo que encontramos en el Congreso no es una oposición seria.

“En lo único que están encontrados el Ejecutivo y el Legislativo es la vacancia y no vacancia, pero en lo demás coinciden, como en las contrarreformas”, sentenció. Recomendó que la misma ciudadanía debería construir una oposición seria, no contra un gobierno mismo sino contra las políticas que son lesivas. La gestión pública se está destrozando por la manera como se está llevando a cabo el gobierno, exclamó.

¿Hay posibilidad de enmienda? La expremier cree que Pedro Castillo tiene tiempo, pero lo que falta es voluntad “para corregir estas situaciones tan lesivas que dañan la gestión pública y que terminan desdibujando los objetivos de gobierno”. Y se pregunta si el mandatario realmente tiene la voluntad de separarse de estos polos radicales. Por lo pronto, indica que el resultado es que el Estado está siendo destrozado por dentro y utilizado por un solo objetivo que es quedarse en el gobierno.

“Siento que ha perdido el rumbo. Ahora está muy enfocado en ver cómo mantenerse en el poder más allá de cómo gobernar en función a los planteamientos de un partido de izquierda”, sentencia.

Aún así, precisa que Castillo tiene la oportunidad de enmendar errores, pero debe ser consciente que si no lo hace el tiempo de su mandato corre riesgo, y eso lo debe tener muy presente un gobierno como este, porque esas alianzas con ciertos grupos políticos no van a ser sostenibles si es que no se enfocan en el cumplimiento de una serie de objetivos para el país. Las alianzas con determinados actores políticos son muy débiles y finalmente no se sustentan en un buen gobierno , sostiene Vásquez.

