Director de TV Perú responde a las acusaciones de Enrique Chávez tras su despido del canal

El periodista Enrique Chávez sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de TV Perú tras una reunión con el director del canal, Julio Navarro. Según el periodista, el encuentro tuvo como finalidad anunciarle que su programa Cara a cara ya no formaría parte de la programación de la casa televisiva. Horas después, en una entrevista con el portal Epicentro, Chávez daría a entender que su salida se debió a sus críticas contra el presidente Pedro Castillo .

Julio Navarro difundió un video a través de su cuenta de YouTube en el que explica los motivos de su salida de Tv Perú y rechaza las declaraciones que ponen en duda la independencia del canal. “Su iracunda reacción y frases amenazantes las entiendo, pero no las comparto como tampoco puedo aceptar las insinuaciones que viene difundiendo en varios medios y que debo aclarar con total y rotunda firmeza”, señaló.

Sobre una presunta injerencia política en el contenido difundido desde el canal de Estado, Navarro dijo que no existe tal intromisión. “Desde que estoy en este cargo no he recibido ninguna indicación, orden o sugerencia para utilizar el canal con fines políticos o para defender al actual gobierno, tampoco lo permitiría. Ese discurso de amenaza a la libertad de expresión o de toma del canal está descartado y lo niego rotundamente”, agregó.

El director del canal aseguró que los hombres y mujeres de prensa cuentan con total independencia en la coordinación de contenidos, así como las opiniones que se tiene sobre estos. “El mismo Enrique Chávez y sus declaraciones de anoche, son una muestra de ello siempre y cuando no caigan en el insulto y la falta de respeto, mucho menos falten a la verdad”, señaló en su intento por desmentir lo declarado por el exconductor de Cara a cara.

Durante la emisión de su video, N avarro nunca se refirió directamente a la acusación de Chávez quien señaló que en un encuentro entre los periodistas del canal Navarro pidió “cuidado con la opiniones” que se emitieran al aire, así como el considerar a los trabajadores de TV Perú como funcionarios públicos.

PAGOS DESIGUALES

Al inicio del video publicado, Julio Navarro informó que desde que asumió la dirección de TV Perú se viene impulsando una reorganización de los contenidos. “Debo decir que este proceso significa corregir una serie de situaciones encontradas de la gestión anterior que van desde roles asignados a personas poco comprometidas, como también inequidades en los pagos que reciben los trabajadores de esta área”, explicó.

El periodista comunicó su despido en vivo y señaló que había sido repentino. | Foto: Composición / Infobae

Según Navarro, una inequidad encontrada sería el salario de Enrique Chávez quien “c omo conductor trabajaba una hora diaria de lunes a viernes y ganaba cinco veces más que otros conductores que ingresan de madrugada y trabajan siete horas diarias . Este es solo un ejemplo de las cosas que se tienen que corregir administrativamente”, agregó.

Los cambios que se realizaron en Tv perú a inicios de año responden a un intento de reducir las posibilidades de contagio entre los trabajadores del canal, según el director del mismo. Estos se mantendrían hasta marzo, mes en el que se presentaría la nueva programación que responde a los intentos de reorganización, la misma que no habría tenido en cuenta a Enrique Chávez.

Navarro lamentó que los medios de comunicación no hayan acudido a él para recoger su versión de los hechos tras las declaraciones del exconductor de Cara a cara. Según el director del canal, este fue el motivo por el cual decidió publicar el mencionado video.

