Miraflores: fue dopado por falso taxista y sufrió el robo de más de S/ 50 mil de su tarjeta de crédito

Delincuencia en Perú, esta vez en el distrito de Miraflores. Un joven tomó un taxi para dirigirse a su destino, pero fue dopado por el falso taxista, al punto que lo durmió y se llevaron sus pertenencias. Se llevaron más de S/ 50 mil luego de recibir un spray para dormirlo para vaciar sus cuentas bancarias.

“Han sacado un préstamo personal por la aplicación y aparte han hecho unos consumos con la tarjeta de crédito que tenía. Un poco más de S/50 mil”, detalló el agraviado a Latina Noticias.

Roldán contó que casi llegando a la Av. Javier Prado es cuando se siente con bastante cansancio y es ahí cuando se desmayó y despertó cuando le forcejaban el celular. “De repente me empezó a dar un sueño muy profundo y no me acuerdo de prácticamente nada”, continuó. “Solo tengo como flashbacks. En un momento yo abro los ojos y siento que alguien está forcejeando el pantalón como para sacarme el celular”, añadió.

Lo único que recuerda es que despertó en una calle de Lince y horas después se percató que le habían robado más de S/50 mil en compras por internet y créditos en efectivo. “Lo que a mí me causa mucha indignación con los bancos es que ellos ya tienen un perfil de cliente mío y pueden ver en todos los meses anteriores que yo no tengo consumos de esa naturaleza, menos de ese tipo de comercio”.

ADULTO MAYOR TAMBIÉN FUE VÍCTIMA DEL ROBO DE SU CUENTA BANCARIA

Manuel Narváez Ordoñez denunció que unos ciberdelincuentes vaciaron su cuenta bancaria, al punto de solicitar un préstamo bancario a su nombre. Él señaló a Latina Noticias que eran sus ahorros de toda su vida que los guardaba para emergencias. Manuel se dedica a la venta de periódicos en Miraflores.

“El 4 de febrero fui al Banco Continental, acá en Larco y Tarata, a retirar una pequeña cantidad y me doy con la sorpresa que no tenía fondos. Hablé en plataforma y me dijeron: ‘Ya te la hicieron’”, contó el agraviado a Latina.

En esa línea, logró darse cuenta de lo que le estaban robando. Fue notificado que se había llevando más de 10 mil soles, dejando su cuenta casi en 0. “Resulta que me han sustraído el monto de S/10.476, más en la otra cuenta S/360, donde me han dejado S/0.26″, añadió indignado por su situación al tener un negocio donde depende de la venta de periódicos a los ciudadanos que transitan por el lugar de trabajo.

Por otro lado, los ciberdelincuentes no se conformaron con llevar el dinero de Manuel. Decidieron pedir un préstamo a la entidad bancaria por más de 5 mil soles a nombre del señor. Él no entiende cómo estas personas han cometido esta acción para dejarlo en una situación crítica.

“Cómo habrá sucedido. Ellos han hecho un préstamo personal donde les han dado S/5.900. Han creado una cuenta que yo no tenía”, señaló.

“Los que han hecho esto diría que, devolverlo, no creo que vayan a devolverlo, pero que no hagan esa maldad porque están perjudicando gente que se ha esforzado en ahorrar y a la vez guarda para cualquier problema que pueda tener más adelante”, puntualizó.

