Alianza Lima: Arley Rodríguez habló sobre la falta de minutos con los ‘blanquiazules’ y la demora en su renovación

Arley Rodríguez llegó el 2020 para jugar en Carlos A. Mannucci, pero desde el 2021 está en Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima

Alianza Lima ha tenido un irregular arranque en la Liga 1 2022. Y es que ha obtenido dos empate y una victoria, aunque buscarán mejorar con la consigna de luchar por el torneo Apertura y llegar con ritmo a la Copa Libertadores. En ese sentido, uno de los jugadores que más derroche ha demostrado en el campo ha sido Arley Rodríguez, quien ha sido utilizado como revulsivo pero espera poder tener mayor relevancia en el equipo ‘blanquiazul’.

“Me pregunto eso, qué puedo mejorar, en qué estoy fallando para poder entrar en el once. Igualmente es difícil porque el equipo juega sin extremos, que es mi posición y donde me caracterizo mejor . Entonces es también un tema del sistema que el ‘profe’ utiliza. Él sabe que también la puedo hacer de segundo delantero, me probó también como volante interior, en el último partido estuve de lateral derecho. Ando mirando para ver dónde puedo encajar, dónde puedo ser esa pieza fundamental que el ‘profe’ me pueda utilizar para así poder sumar más minutos que es lo que estoy buscando ”, señaló el extremo colombiano en una entrevista para el programa ‘Zona Mixta’ de Movistar Deportes.

En la presente temporada, Rodríguez ha jugado los tres partidos de los ‘íntimos’, aunque su presencia en cada uno de ellos no superó la media hora. Por lo tanto, espera poder acumular más minutos y ser un jugador más importante para el entrenador Carlos Bustos. De hecho, en la última victoria ante Carlos A. Mannucci, ingresó como carrilero derecho de gran forma y luchó varios balones, lo cual fue reconocido enormemente por la hinchada que lo aplaudió en varias ocasiones y valoró su esfuerzo.

Justamente sobre el hecho de jugar con público después de un largo tiempo por la pandemia del COVID-19 fue una de las cosas que le ha conmovido al jugar en Matute. “ Cuando estoy calentando y el ‘profe’ me llama siempre me emociono. Pregunto siempre cuánto falta porque la verdad, con esa camiseta, cualquier minuto con Alianza Lima hay que disfrutarlo ya que no dura para siempre . Y entro con muchas ganas de querer hacer las cosas bien. Obviamente, manejando el tema de la ansiedad, hacer mi trabajo y las cosas bien. Siempre me encomiendo a Dios que Él nunca falla y es el que me da esa energía. Es difícil entrar por el tema de cogerle ritmo al partido, se ahoga uno un poco, unos 5 o 6 minutos donde es difícil encontrar el aire, pero después de manejarlo y respirar mejor, siempre pienso en aportarle al equipo donde me toque”, declaró el exjugador de Atlético Nacional de Colombia.

El futbolista colombiano se refirió a la falta de minutos y la sensación de vestir la camiseta 'blanquiazul'. | Video: Movistar Deportes

DEMORA EN SU RENOVACIÓN

Por otro lado, se refirió a la demora en la renovación que tuvo con la institución ‘victoriana’ pese a que él había manifestado su intención de seguir. Esto debido a que mientras que Alianza Lima encaminaba las renovaciones en los primeros días de diciembre, el nombre de Arley Rodríguez estuvo en duda, principalmente por el cupo de extranjero. Aunque finalmente pudo quedarse a pedido del mismo Bustos. “Yo estaba tranquilo. Había hecho las cosas bien, había salido campeón, no llegaba la llamada y mi representante era el encargado. Era esperar que tomaran la decisión, si era un ‘sí’ o en caso de que no quisieran contar conmigo. Estaba esperando que me llegara la información para comenzar a buscar otras opciones. Demoró pero siempre con la tranquilidad y la fe de que nos podíamos quedar, que era la prioridad. Al final llegó la llamada de la renovación y me quedo ”, comentó.

Lo que pasó fue que los ‘blanquiazules’ estuvieron analizando opciones en el ataque en el extranjero. No obstante, el futbolista ‘cafetero’ pudo seguir y ocupar un cupo de extranjero así como Pablo Lavandeira (uruguayo), Hernán Barcos (argentino), Darlin Leiton (ecuatoriano) y Edgar Benítez (paraguayo).

