Arley Rodríguez: “Deseo continuar en Alianza Lima, pero me iría por la puerta grande. Lo di todo y salí campeón”

Arley Rodríguez llegó este 2021 a Alianza Lima procedente del Mannucci de Trujillo. | Foto: Liga 1

Alianza Lima logró el título nacional al vencer por 1 a 0 en una serie global a Sporting Cristal con gol de Hernán Barcos. Esto hizo que toda la familia ‘blanquiazul’ esté contenta y quiera seguir cosechando éxitos, incluyendo los jugadores. Arley Rodríguez es uno de los jugadores que se ganó el cariño de la hinchada, pero sabe que su continuidad está en duda.

“ Me quiero quedar, pero no me desvela irme porque me iría orgulloso y, lo que es más importante para mí, con el respeto y el cariño de la gran hinchada . Me iría por la puerta grande. Salir de un club como Alianza sin deberle nada a nadie, como campeón y entregando todo me deja tranquilo”, señaló el futbolista colombiano en una entrevista realizada para el diario ‘El Comercio’.

MOTIVO DEL CUPO DE EXTRANJERO

Sin embargo, uno de los principales obstáculos para que Rodríguez se pueda quedar es el cupo de extranjero, ya que el ‘colocho’ llegó al elenco ‘íntimo’ a inicios de este año pero no se afianzó en el once inicial. Alternó partidos entre el titularato con la suplencia, pero sin lograr destacar como se espera de un futbolista del extranjero.

Justamente, sobre ello se pronunció el exjugador del Junior de Barranquilla de su país. “Se hablaba mucho de que no me iban a renovar por el tema de cupo de extranjeros, pero a mí hasta ahora no me han dicho eso. Ni la directiva ni el profesor. Hay muchas especulaciones y es normal en un club tan grande como Alianza. Lo viví también en Atlético Nacional. Por ahora estoy disfrutando con mi familia tengo opciones pero no quiero mirar hasta que Alianza decida . Esperaremos lo que Dios quiera porque él tiene el control de todo”, afirmó el extremo de 28 años.

El jugador ofensivo no tuvo la regularidad que todo futbolista desearía, aunque esto se debió por motivos tácticos, ya que el entrenador Carlos Bustos no suele jugar con extremos puros. A inicios de año sí los empleó, pero los resultados irregulares le hicieron cambiar de plan. Pasó a jugar con dos delanteros en punta (uno más retraído), dos volantes centrales que se movilizan por todo el mediocampo y se suman al ataque. Además de dos carrileros que fueron Oslimg Mora por derecha y Ricardo Lagos por la izquierda. En el once inicial no hubo espacio para Rodríguez, quien jugó 23 partidos en donde anotó 4 goles y brindó 3 asistencias.

Aun así, tomando en cuenta que Alianza busca un extremo extranjero (sería el ecuatoriano Darlin Leiton) para reforzar al equipo de cara a la Copa Libertadores, apunta a buscar quedarse y no teme en luchar por la titularidad. “Estoy tranquilo porque hice las cosas bien. T engo mucho más por dar y estoy seguro de que puedo pelear un puesto en el once el otro año ”, comentó.

Arley Rodríguez con la bandera de su lugar de nacimiento, la isla de San Andrés, y el trofeo de la Liga 1. | Foto: Instagram Arley Rodríguez

CAMPEONATOS DE ARLEY

El palmarés de Arley Rodríguez es bastante envidiable. Y es que conquistó la Copa Libertadores en el 2016 y la Recopa Sudamericana en el 2017 con Atlético Nacional de Colombia. En sus inicios se mostró como un futbolista prometedor, pero no logró explotar. De igual forma, aportó para los éxitos continentales con 8 goles en 36 partidos en la Libertadores, mientras que al siguiente año hizo 6 tantos en 29 encuentros. Además, ganó en dos ocasiones la Copa Colombia (2013 y 2016), una Superliga de Colombia (2016) y un torneo Apertura (2017).

