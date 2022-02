Programación de partidos de hoy, jueves 24 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Europa League - Play Off First Leg - FC Barcelona v Napoli - Camp Nou, Barcelona, Spain - February 17, 2022 FC Barcelona's Adama Traore in action with Napoli's Kalidou Koulibaly REUTERS/Albert Gea

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúa la Fase 2 de la Copa Libertadores con el encuentro entre Olimpia vs. Atlético Nacional. Además, siguen los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf con dos enfrentamientos entre el Cruz Azul de Luis Abram vs. Forge SC y Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz vs. Motagua.

En Europa, vuelven la Europa League y la Europa Conference League, entre los encuentros más esperados están el duelo de Napoli vs. Barcelona y SC Braga vs. FC Sheriff de Gustavo Dulanto. Asimismo, hoy hay un enfrentamiento en la Premier League de Inglaterra entre Arsenal vs. Wolves.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol argentino, venezolano y mexicano serán los que aporten la cuota de emoción hoy con la Copa de la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Liga Futve y la Liga MX. Los duelos más esperados serán entre CA Huracán vs. Vélez Sarsfield por la Copa de la Liga Argentina, Almirante Brown vs. Agropecuario por la Copa Argentina, Puerto Cabello vs. Portuguesa en la Liga Futve y Pachuca vs. Mazatlán en la Liga MX.

Europa League

12:45 p.m. Real Sociedad vs. RB Leipzig – Star +, ESPN Extra

12:45 p.m. Lazio vs. FC Porto – Star +, ESPN 3

12:45 p.m. Olympiacos vs. Atalanta – Star +, ESPN 2

12:45 p.m. GNK Dinamo vs. Sevilla FC– Star +, ESPN 2

3:00 p.m. Real Betis vs. Zenit – Star +, ESPN 2

3:00 p.m. Napoli vs. Barcelona – Star +, ESPN

3:00 p.m. Rangers vs. Borussia Dortmund – Star +, ESPN 3

3:00 p.m. SC Braga vs. FC Sheriff – Star +, ESPN Extra

Europa Conference League

12:45 p.m. Maccabi Tel Aviv vs. PSV Eindhoven – Star +

12:45 p.m. Randers vs. Leicester City – Star +

3:00 p.m. Slavia Praha vs. Fenerbahce – Star +

3:00 p.m. PAOK FC vs. Midtjylland – Star +

3:00 p.m. Vitesse vs. Rapid Viena – Star +

Premier League – Inglaterra

2:45 p.m. Arsenal vs. Wolves – Star +

Liga Futve – Venezuela

4:00 p.m. La Guaira vs. Metropolitanos – GolTV Play

6:15 p.m. Puerto Cabello vs. Portuguesa FC – GolTV Play

Copa Argentina

7:10 p.m. Almirante Brown vs. Agropecuario – TyC Sports Internacional

Copa Libertadores – Fase 2

7:30 p.m. Olimpia vs. Atlético Nacional – Facebook Watch Conmebol

Copa de la Liga Profesional - Argentina

7:30 p.m. CA Huracán vs. Vélez Sarfield – Fanatiz

Liga MX – México

8:00 p.m. Pachuca vs. Mazatlán FC – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

Liga de Campeones – Concacaf

8:30 p.m. Cruz Azul vs. Forge FC – Star +

10:45 p.m. Seattle Sounders vs. Motagua – Star +

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN Extra, Fanatiz, TyC Sports Internacional, GolTV Play y mediante streaming en los canales de YouTube de Claro Sports, Marca Claro y Facebook Watch Conmebol.

