Alfonso Chávarry se pronuncia tras ataques de La Resistencia a Jaime Chincha: “Vamos a tomar acciones”

Ningún acto de violencia es justificado. El ultimo martes, se conoció que el presentador de Noticias, Jaime Chincha, sufrió un ataque por parte de el movimiento conocido como La Resistencia, quien acudió a los exteriores de su vivienda para amedrentarlo.

Tras este incómodo momento, el periodista decidió denunciar en hecho ante la policía Nacional, ya que pone en riesgo su vida e integridad, ya que en varias ocasiones los integrantes de esta organización son muy violentos y llegan a la agresión física.

Ante este lamentable suceso, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, se refirió al hostigamiento del que fue víctima Chincha, por parte de este grupo de extrema derecha vinculado al fujimorismo.

Según videos compartidos por vecinos del sector a la vivienda, la agrupación radical se congregó para amedrentar al hombre de prensa, ya que aseguran se habría “vendido al Gobierno”.

“A través de la Policía, nosotros tomamos las acciones sobre el particular. Él ha presentado su denuncia y nosotros tomaremos acciones a través de una unidad especializada (de la PNP) para determinar (alguna responsabilidad), porque no se puede permitir esto a ninguna persona. Todos tienen el derecho a ser respetados y no se puede permitir que vayan a hacer este tipo de amenazas a los periodistas”, dijo el titular del Mininter a la prensa.

Chávarry aseguró que coordinará con Jaime Chincha para otorgarle medidas de seguridad ante eventuales agresiones por parte de La Resistencia.

“Coordinaremos con el periodista. Tomaremos las medidas de seguridad para brindarle la protección respectiva no solo él, sino a todos los periodistas y personas que sean amenazadas o victimadas”, agregó.

Por su parte, Chincha compartió el mensaje de apoyo publicado por su casa de trabajo. “Desde RPP noticias condenamos que hoy, martes 22 de febrero, integrantes del movimiento autodenominado La Resistencia llegaran hasta el domicilio de nuestro compañero”, señala la publicación que asegura que la familia y vecinos de Chincha estuvieron en riesgo.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que este grupo de individuos invaden y rodean la vivienda de un periodista o una figura pública. La rutina a la que están acostumbrados es la de publicar la dirección del domicilio de algún personaje en las redes sociales para organizar una visita a la misma.

Portando carteles, pancartas y polos con los distintivos de su agrupación, se apersonan hasta las casas para propinar insultos y amenazas. En ocasiones anteriores han ingresado a la misma vivienda.

La Resistencia: estas fueron las reacciones tras los ataques al periodista Jaime Chincha

CNDDHH EXIGE ACELERAR INVESTIGACIÓN CONTRA LA RESISTENCIA

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) realizaron una denuncia ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de Crimen Organizado en contra de los miembros del grupo “La Resistencia”, quienes en varias ocasiones amedrantan a periodistas y figuras públicas del ámbito político sin mesura alguna.

El documento en cuestión fue presentado por Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, y Gloria Cano, abogada y directora de Aprodeh, con la finalidad de que se investigue a los integrantes de estos grupos colectivos violentistas como “La Resistencia”, “La Insurgencia”, “Los Combatientes” y “Los Patriotas”, quienes formarían parte de una organización criminal que planifica, coordina y ejecuta movilizaciones con uso de la violencia.

“Rechazo absoluto a los ataques de grupos violentistas como La Resistencia. Exigimos a la fiscalía y a la policía acelerar su investigación ante la denuncia presentada con Aprodeh contra estos agresores. La impunidad de sus actos deben cesar. Solidaridad con el periodista Jaime Chincha”, se lee en un pronunciamiento por Facebook de la CNDDHH.

