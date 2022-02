Jorge Muñoz no daría el voto de confianza al gabinete Torres: “Hay una serie de ministros cuestionados”

Jorge Muñoz, alcalde de Lima. Foto: Andina

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, le puso un alto a sus actividades para dar su opinión sobre el cuarto gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo. A su parecer, el nuevo Consejo de Ministros liderado por Aníbal Torres no merece recibir el voto de confianza por parte del Congreso de la República.

Entre los motivos de su decisión, el burgomaestre de la capital explicó que el mandatario no cumplió su promesa de conformar un Gabinete de ancha base en el que se convocara a los mejores profesionales, en su lugar, nombró a ministros cuestionados y no capacitados para encabezar los despachos asignados.

“Yo no le daría el voto de confianza porque hay una serie de ministros que están cuestionados y vemos que hay falta de capacidad, aparte del cuestionamiento, en esos ministros. No voy a entrar a hacer un análisis de quiénes son los cuestionados, pero lo que tenemos que hacer es buscar construir gabinetes, tomar decisiones, para el beneficio de los ciudadanos”, señaló Muñoz.

Al ser consultado por la prensa sobre la “tregua” entre el Ejecutivo y Legislativo, Muñoz expresó que las autoridades deben buscar “la unidad y trabajar en conjunto a favor de todos los peruanos”.

MUÑOZ NIEGA DAÑOS EN IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS

De otro lado, el alcalde de Lima negó que su gestión haya tenido responsabilidad en las presuntas afectaciones en el conjunto monumental de San Francisco de Asís, luego que se diera a conocer que un camión quebrara el suelo de la plaza de la iglesia.

“La Plazuela San Francisco es un espacio público, no es un espacio privado. Segunda premisa: no se han dañado elementos patrimoniales. En consecuencia, no se ha dañado lo que algunos dicen que se ha dañado que son las catacumbas”, precisó.

“Más bien, habría que mirar antes de cualquier intervención de la Municipalidad en el entorno de la Plazuela San Francisco cuál era el estado de esas catacumbas. Yo tengo información de que no ha habido mucho cuidado por parte de la orden, pero ese es otro tema”, agregó.

MÁS DE LA MITAD DE LIMNEÑOS DESAPRUEBA GESTIÓN DE JORGE MUÑOZ

A lo largo de su gestión al frente de la capital limeña, Muñoz se ha caracterizado por opinar sobre temas de acontecer nacional. Esto ha sido muy criticado por la población limeña, ya que consideran que no está enfocado completamente en los problemas que aquejan la ciudad.

En ese sentir, el último domingo 13 de febrero, la encuestadora CPI arrojó nuevos valores sobre la perspectiva que tienen los limeños sobre su alcalde. Los resultados arrojaron que el 59.1% no avala y rechaza la gestión de Jorge Muñoz.

Cabe mencionar que este estudio de opinión pública, se efectuó entre el 3 al 11 de febrero del presente año, contó con un total de 3.500 entrevistas a nivel urbano y rural.

En esta encuesta también se pudo conocer que solo el 23.2% de encuestados sí aprueban la labor del alcalde de Lima, mientras el restante (17.7%), no sabe y no opina. Respectivamente, los resultados mostraron que la mayoría de personas que desaprobaron a Muñoz fueron hombres con un 63.0% frente a las mujeres con un 55.4%.

En tanto, el estudio de CPI también consultó a los limeños sobre quién preferirían en estos momentos como alcalde de Lima, y se reveló que la gente tuvo mayor predilección por Daniel Urresti, Rafael López Aliaga y George Forsyth, respectivamente.

