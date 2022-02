Aníbal Torres sobre seguridad ciudadana: “Serenazgo debe estar armado con armas no letales”

Premier Aníbal Torres en conferencia de prensa.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres se comunicó en un breve mensaje con la prensa sobre la inseguridad ciudadana que se viene viviendo en el país y sobre el estado de emergencia impuesto por el Gobierno hace algunas semanas. El premier aseguró que los serenazgos deben andar por las calles son armas de fuego no letales.

“El serenazgo no va a poder enfrentar a la delincuencia sin armas. Hemos visto que se repliega frente al delincuente que esta cometiendo el delito, ya que está armado. Entonces por qué no debatirlo, el serenazgo debe estar armado con armas no letales, no con armas letales, que eso no se desvirtúe”, comentó.

Torres llamó a un diálogo para que esta medida se pueda implementar y si es que no se aprueba, podría “salir algo positivo de esa conversación”.

“Habrán opiniones a favor y en contra, pero luego de ese debate puede salir una solución que beneficie a la seguridad ciudadana. Imaginen con la contribución de todos los serenos como se incrementaría la fuerza que tiene la policía para combatir la seguridad ciudadana”, añadió.

Resaltó la importancia de la seguridad ciudadana, ya que sin ella “ no hay nada, no está segura la vida ni la integridad física ni la salud del patrimonio de las personas. Eso es básico ”, dijo.

Mencionó también que el estado de emergencia sí está siendo puesto en práctica actualmente, que se está trabajando en eso.

Sobre la reactivación económica, resaltó que es sumamente importante en este momento y que deben realizarse distintas medidas municipales, entre ellas la aceleración de las licencias.

“Necesitamos urgentemente la reactivación económica, para eso deben haber distintas medidas municipales. Hay que acelerar los procedimientos para le otorgamiento de las licencias, desde el Poder Ejecutivo hemos trabajado intensamente en los registros públicos a fin de que las inscripciones de los actos jurídicos, especialmente de la naturaleza económica, se aceleren”, sostuvo.

Finalizó asegurando que los miembros de los Gobiernos Municipales se van a reunir con los ministros de Salud, Educación, Inclusión Social, Comercio Exterior, Producción y Economía, a din de que a través de un diálogo transparente “nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas”.

PERÚ QUIERE SER EL PAÍS MÁS SEGURO DE LATINOAMÉRICA

Asimismo, señaló que los gobiernos locales y regionales, junto con el Gobierno Nacional, tienen un solo objetivo el cual es enrumbar al país hacia su desarrollo. Esto lo dijo ante distintas autoridades, durante su participación en la reunión ejecutiva por el desarrollo territorial de Lambayeque.

“Aquí se encuentran presentes los tres niveles del Ejecutivo: el local, el regional y el nacional. Todos constituimos una sola unidad, todos tenemos un solo objetivo, enrumbar al país hacia su desarrollo para encontrar que todos los ciudadanos se beneficien, principalmente aquellos que siempre han sido olvidados”, afirmó.

ANÍBAL TORRES LIDERÓ SESIÓN DE MEDIDAS CONTRA DERRAME DE PETRÓLEO

Ayer, el premier se presentó en una sesión para dialogar acerca del derrame de petróleo causado por la empresa Repsol, así lo comunicó el Consejo de Ministros a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Se inició sesión del Conagerd, liderada por el premier Aníbal Torres, con participación de ministros, viceministros, representantes de sectores y de entidades técnicas para revisar las acciones realizadas por el Gobierno frente al derrame de petróleo de Repsol”, se lee en el tuit.





