Aníbal Torres propone que personal del serenazgo también deben estar armados para combatir la delincuencia

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pidió a los gobernadores regionales reforzar el trabajo del personal del serenazgo y consideró, además, que previo a una preparación, estos agentes deben portar armas para enfrentar a la delincuencia

“Hay que reforzar al serenazgo, hay que pensar detenidamente allí que una persona sin armas no puede enfrentar a un delincuente armado; entonces previa a una preparación y selección los miembros del serenazgo deben también deben estar armados” , dijo el jefe del Gabinete.

La propuesta tomó por sorpresa la ciudadanía, quien a través de las redes se pronunciaron a favor y en contra de la medida, ya que indican que puede ser un arma de doble filo.

“Un policía estudia es una profesión, un sereno es nombrado a dedo, cualquiera puede ser sereno”, dijo un usuario en Twitter.

“Eso es peligroso, tenemos a la policía mal preparada emocionalmente para portar armas y ahora le vamos a dar armas a los serenos?”, “Para que esta la policia entonces? mejor la desactivan y pasan ese presupuesto a las municipalidades. Que falta de criterio por Dios!!!”, “Maestro, como usted alguna vez me dijo en cátedra “zapatero a sus zapatos”. Creo que la @PoliciaPeru debe ser empoderada! Los buenos efectivos de nuestra PNP saben hacer el trabajo, lo que necesitan es logística. Las municipalidades deben apoyar, si. Pero la PNP es la encargada”, dijeron otros.

POLÉMICA LEY

Asimismo, el jefe del Gabinete Ministerial también se refirió al proyecto de ley que prohíbe que dos personas estén a bordo de una motocicleta y precisó que esta norma tiene algunas excepciones de acuerdo con las necesidades del país.

“Estamos presentando un proyecto de ley al Congreso para que en las motos lineales no haya pasajeros, sino únicamente al conductor, pero lo estamos haciendo de acuerdo a la realidad, porque hay regiones donde la moto lineal es el único sustento de vida de la familia, entonces hay excepciones; no se hacen las leyes por hacer, sino de acuerdo a cada realidad”, indicó.

De otro lado, señaló que todos los poderes del Estado deben trabajar de manera conjunta por el bien del país.

“Todos tenemos que trabajar conjuntamente, todos tenemos que coordinar, conversar, dialogar, consensuar como lo dicho ayer la presidenta del Congreso, palabras que hemos recibido con mucha aceptación, porque nosotros damos prioridad a todo aquello que sea beneficio para el país”, expresó.

SE REÚNE CON PARTIDOS POLÍTICOS

Tras este encuentro, Aníbal Torres inició la ronda de diálogo con congresistas de la bancada de Somos Perú, a quienes presentó los planteamientos sobre la política general de gobierno que impulsará su gestión.

Tras el encuentro, que se prolongó por espacio de una hora, el legislador Wilmar Elera, confirmó que su agrupación parlamentaria otorgará el voto de confianza al nuevo equipo ministerial.

“Lo que no queremos es que el Perú se paralice, no tener un Gabinete Ministerial en funciones implica una paralización e incertidumbre en la economía y no estamos para eso”, señaló.

Elera reconoció que existen cuestionamientos a ciertos miembros del Poder Ejecutivo, como el ministro de Salud, Hernán Condori y otros. Al respecto, dijo que se puede utilizar el mecanismo de la interpelación.

