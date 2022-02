Avelino Guillén afirmó que Pedro Castillo está desconectado de la realidad: “Depende de lo que le dicen sus asesores”

Foto: Andina.

Fuerte y claro. El extitular del Ministerio del Interior (Mininter), Avelino Guillén, confirmó rumores en torno al gobierno del presidente Pedro Castillo y reveló otros tantos en una entrevista para el diario El País de España. En ella, también ratificó sentirse decepcionado de experiencia en el Ejecutivo, ya que “se está manejando de manera errática, sin tener un objetivo definido”. “No existe una cohesión en el equipo ministerial. La estrategia del presidente Castillo siempre ha sido la de elegir a los integrantes del consejo de ministros como un archipiélago, como islas”, declaró.

Asimismo, dio más detalles de lo que dijo el propio mandatario a otros medios sobre que no lee periódicos ni ve noticias por televisión. En ese sentir, Guillén afirmó que Castillo está desconectado de la realidad, y no solo por no informarse, sino también por no “revisar revistas especializadas, tener un diagnóstico de la realidad y de los problemas que está padeciendo el país de manera directa”.

“El presidente dependía única y exclusivamente de la información que proporcionaban los asesores, y eso es bien delicado, porque los asesores le podían brindar una información sesgada o limitada. En los ambientes de Palacio que ocupaba el señor presidente nunca he visto medios ni periódicos o televisión encendida con algún informativo”, contó al dicho medio.

En cuanto a sus asesores, bautizados por exministros y exviceministros como el “gabinete de las sombras”, Guillén mencionó que, cuando recién entró al Ministerio del Interior, la influencia de los asesores “no era visible” y que fue a partir de diciembre cuando tomaron mayor presencia. “En las afueras del despacho del presidente siempre estaban allí. Uno entraba a conversar con él salía, y ellos de inmediato entraban a enterarse”, comentó.

CORRUPCIÓN DENTRO DE LA PNP

En otro momento, Avelino Guillén fue consultado sobre los problemas de corrupción que encontró dentro de la Policía Nacional del Perú, en donde se reveló la existencia de una mafia que vendía ascensos y traslados por 20.000 dólares. El exministro indicó que todo fue alertado al jefe de Estado, pero este “no sopesó la magnitud del problema que se avecinaba”.

“Dijo: les voy a dar tiempo para que se arreglen, como que fuera una discrepancia de ideas entre compañeros de trabajo, cuando era un tema muy delicado y que se venía arrastrando desde diciembre. El problema surge por la decisión del alto mando policial de pretender pasar al retiro a los mejores oficiales, y hubiera sido una gran pérdida para la Policía Nacional”, señaló.

“Le dije que para que realmente la policía pudiera enfrentar adecuadamente la delincuencia era necesario contar con los mejores policías. (…) El objetivo de mi gestión era hacer una reforma integral. O se hacía una reorganización o se hacía una labor quirúrgica para sacar los malos elementos en los altos mandos. Y queríamos hacer lo segundo porque este Gobierno no tiene la fortaleza para llevar adelante una reforma policial. Ese era el objetivo, pero nos chocamos con una pared inmensa. Yo nunca imaginé que el presidente no me iba a respaldar”, continuó.

Esto derivo en la renuncia de Avelino Guillén al Ministerio del Interior. “Él demuestra que está perfectamente enterado del problema y no quiere asumirlo”, precisó.

“PEDRO CASTILLO ES UN MISTERIO”

En otro punto de la entrevista, el exministro habló sobre el comportamiento de Pedro Castillo. “El presidente Castillo es un enigma. No profundiza su línea de pensamiento, no expresa ni explica cosas en las que debería ser muy claro. Es un misterio. Es muy difícil conocer cuál es la línea de pensamiento del presidente Castillo. Ninguna persona está en capacidad para explicar cómo piensa”, indicó.

“Creo que es un tipo sagaz pero que tiene un concepto equivocado de cómo se maneja el país. Piensa que a través de la confrontación permanente se puede avanzar y eso no es lo correcto. Tiene suerte de que tiene al frente a un Congreso muy débil, que reacciona con el hígado, y le permiten presentar este tipo de gabinetes”, acotó.

Además, explicó cuál es la principal debilidad del régimen del presidente: “Es la permanente indefinición de lo que piensa hacer con el país. ¿Cómo quiere que lo recuerden a él? ¿Qué es lo que está haciendo por el país? ¿Hacia dónde va? Estoy seguro de que ningún ministro tiene respuesta para eso”, precisó.

Sobre los ministros cuestionados, Guillén declaró a El País: “Persiste en el error, no hay plan. Es alguien que se ufana de ser un Gobierno del pueblo, pero el pueblo lo que más exige es salud y justicia. Y son los puntos más débiles de este Gobierno. Se llena la boca invocando al pueblo, al pueblo, al pueblo, pero es una palabra al vacío porque no tienen el más mínimo respeto por el pueblo”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO