Pedro Castillo aseguró que no lee periódicos ni ve televisión: “No hay nada qué sacar”

Pedro Castillo, presidente de la República. Foto: Andina.

A través de una entrevista con Nicolás Lúcar, el presidente Pedro Castillo fue consultado sobre cómo reacciona ante los titulares de los periódicos que día a día hablan sobre él. Tras la interrogante, el jefe de Estado, aseguró que no ve televisión ni lee los tabloides.

“Nunca leo los periódicos y, créeme, no miro ni televisión. Yo me levanto a las 5am y estoy aquí (en el despacho) a las 5.30 am hasta las 11.30 p.m. 12 am. Testigos son algunos trabajadores que me acompañan”, expresó.

Lúcar le preguntó sobre los motivos para no estar al pendiente de los medios de comunicación, y cuestionó si esto se debe a que puedan ser críticos con la labor que realiza en su gestión.

“Y ¿por qué no lees periódicos ni ves noticieros? porque sabes que te van a dar con palo”, aseveró Lúcar.

A lo que el presidente respondió, “no, porque no tienen nada que sacar los periódicos. Dime qué periódico me habla sobre cuántos niños desnutridos hay en el Perú, qué ciudad está contaminada, qué están haciendo los alcaldes, cuáles son los problemas fronterizos que tenemos, que está haciendo el Gobierno”.

| Foto: Agencia Andina

Sobre la seguridad ciudadana, el jefe de Estado, aseguró que esta semana habrá novedades sobre esta problemática que preocupa mucho al ciudadano de a pie. Castillo Terrones fue enfático e indicó en su agenda es un tema de mucha prioridad.

Continuando con su conversación con Nicolás Lúcar, Pedro Castillo recordó cuando fue acusado en el 2017 de ser terrorista, por encabezar la huelga magisterial durante la gestión del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero aclaró que no hay ninguna evidencia de ello.

“No podíamos entrar porque había una orden que no hablen con terrucos. Me han acusado de terruco, imagínate. Si hubiese sido terruco, ¿Cómo iba a estar en las aulas? Imagínate, no hay ninguna evidencia”, dijo .

“Así se ha manejado este sistema político, yo jamás me atrevería a ponerle un sobrenombre a un maestro o a un campesino”, añadió el mandatario.

Por otro lado, Pedro Castillo, negó que en la casa de Breña se hayan tocado bajo la mesa y que se siente seguro, con la conciencia limpia y sobre todo presto a ayudar en las diligencias de investigación.

“Sarratea es una casa que me cobijó durante la campaña. Es de un paisano y allí asisten muchas amistades: compañeros, maestros, ronderos, familiares, y he ido ahí siempre”, explicó.

| Foto: Agencia Andina

“Jamás se ha tratado cosas de Estado en esa casa. Algunos piensan que estoy prohibido de ir, yo voy a seguir visitando (esa casa), además porque es de un familiar, no de consanguineidad, pero por lo cercano, por lo paisano que somos”, enfatizó.

Antes de culminar la entrevista con el presentador de Exitosa, el mandatario se manifestó que nunca recibió ninguna “inducción” para ser presidente.

“Como cualquier ciudadano tiene un sueño, pero (para) llegar a la Presidencia de la República no fui preparado, a mí a nadie me entrenó. Ni siquiera ya habiendo sido electo, como han tenido los demás gobernantes, que han tenido horas o días de inducción”, expresó.

“Es parte de la lucha, sigo aprendiendo y agradezco al pueblo peruano”, añadió al señalar que está en el cargo “por el Perú” e incluso se animó a decir que saldrá “por la puerta grande”, puntualizó.

