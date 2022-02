Luis Advíncula y la divertida broma en Instagram a un compañero de Boca Juniors por su buen nivel en Argentina

Luis Advíncula y Jorman Campuzano compartieron un divertido momento en redes sociales.

La vida le ha cambiado a Luis Advíncula para bien. Es uno de los jugadores más importantes de la selección peruana y en Boca Juniors ha cambiado la imagen que tenía cuando llegó a Argentina. Y es que recibió varias críticas por su bajo nivel, sin embargo, esto es diferente en la actualidad. Aprovechando este buen momento, el jugador de la ‘bicolor’ bromeó con Jorman Campuzano, su compañero en el cuadro ‘gaucho’ sobre una jugada que realizó en el entrenamiento.

Todo empezó cuando el volante colombiano etiquetó a ‘Lucho’ en una ‘story’ en su cuenta de Instagram y colocó una acción durante las prácticas. “No viste el gol” , dijo Jorman acompañando este mensaje con tres emojis de risas. Tiempo después, el peruano reposteó esa ‘story’ y lanzó un divertido comentario. “La tiraste al lateral. Qué sería de este equipo sin mí” , dijo el lateral derecho que acompañó este mensaje con cuatro emojis de risas.

Sin duda que Luis Advíncula se ha compenetrado bien con el mediocampista colombiano Jorman Campuzano, con quien parece tener una buena relación fuera de los terrenos de juego. Y es que desde que llegó ‘Bolt’ a Boca Juniors ha generado una gran expectativa en Argentina. Al inicio hubo muchas dudas de parte de la prensa y los propios hinchas ‘xeneizes’. Inclusive, Martín Liberman, reconocido periodista, criticó que el gigante argentino haya pagado 2.5 millones de dólares por su pase al Rayo Vallecano de España, aduciendo que en Europa los clubes solo dejan ir a sus jugadores porque no rinden y por eso vuelven a Sudamérica.

No obstante, ‘Lucho’ siguió trabajando en silencio en busca de ganarse un puesto en el once titular. Aparte, la lesión de su competidor por el lateral derecho como Marcelo Weingandt permitió que se afiance en el equipo y empiece de a pocos a readaptarse al fútbol argentino en el que ya jugó tras su paso previo por Newell’s Old Boys el 2016.

Aunque el punto de inflexión para que Advíncula empiece a desenvolverse con mayor confianza fue a inicios de diciembre del año pasado, cuando Boca se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer 5-4 por la tanda de penales a Talleres de Córdoba luego de haber quedado 0-0 en el tiempo reglamentario. Entre festejos y bromas, celebró este título a lo grande, incluso con otro colombiano como Edwin Cardona, quien hace poco partió a Racing de Avellaneda.

A partir de este duelo ante Talleres, a excepción del encuentro ante Central Córdoba que no lo jugó y estuvo en el banco de suplentes, en el resto de los partidos se mantuvo como titular para Battaglia, tanto en los amistosos de pretemporada (jugó ante el Barcelona de España por la Maradona Cup), como por la Copa de la Liga Argentina. Anteriormente también había sido titular, pero su nivel no era el que se esperaba hasta que consiguió ese ansiado trofeo, el cual es el tercero que levanta en su carrera como futbolista profesional. Con Sporting Cristal obtuvo los campeonatos nacionales del 2012 y 2014.

Esto puede ser un buen augurio para Advíncula en la historia de Boca Juniors, pues desde Nolberto Solano (1997-1998) no había un peruano vistiendo la camiseta ‘xeneize’ y de buena manera. Carlos Zambrano también juega en el plantel actual, pero no ha podido destacar.

POSIBLE RESURGIMIENTO DE ZAMBRANO

Precisamente, otro de los peruanos que en la actualidad juega en Boca Juniors es Carlos Zambrano, aunque vive una situación completamente distinta. Si bien sus inicios en el club argentino fueron similares a los de Advíncula, no ha logrado un punto de inflexión para asentarse en la defensa titular. Cometió errores que le costaron los partidos, además de sufrir la velocidad de los atacantes del fútbol argentino. Sin embargo, en el último encuentro ante Rosario Central jugó de titular y tuvo un rendimiento aceptable. De todas formas, se espera que tenga un mejor desempeño en los partidos venideros.

