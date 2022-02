Gianluca Lapadula salió en lista para el Benevento vs. Como por la Serie B

Gianluca Lapadula es el goleador del Benevento con diez tantos.

Después de las declaraciones del presidente del Benevento de ayer, todo indicaría que Gianluca Lapadula volvería a tener fútbol en los próximos días. No obstante, puede ser más pronto de lo que se pensaba, el peruano ha sido considerado dentro de la lista para enfrentar al Como por la Serie B.

Se desconoce si será titular, pero lo más probable es que vaya al banco de suplentes. ‘Lapagol’ deberá esperar su turno y estará atento a los movimientos de Francesco Forte, quien viene siendo inicialista en el once de Fabio Caserta. El delantero llegó a préstamo del Venezia.

LISTA DE CONVOCADOS

Gennaro Acampora

Federico Barba

Enrico Brignola

Giacomo Calo

Francesco Forte

Daam Foulon

Bright Gyamfi

Kamil Glik

Ricardo Improta

Roberto Insigne

Artur Ionita

Gianluca Lapadula

Gaetano Letizia

Nicolo Manfredini

Edoardo Masciangelo

Gaspare Muraca

Alberto Paleari

Christian Pastina

Jacopo Petriccione

Marco Sau

Angelo Talia

Andres Tello

Alessandro Vogliacco

¿Desde cuándo no juega Lapadula? Su última participación con camiseta del Benevento fue el pasado 15 de diciembre del 2021. Ingresó a los 71 minutos en reemplazo de Moncini en la derrota 2-1 ante Fiorentina por la Copa Italia.

BENEVENTO VS. COMO

Benevento enfrentará al Como este miércoles 23 de febrero a las 12:30 (hora peruana) en el Estadio Ciro Vigorito. Su rival viene de vencer 2-1 al Consenza Calcio en la fecha pasada y se ubica en la onceava posición.

Por su parte, el elenco de Lapadula viene de ganar por la mínima diferencia al Cittadella en condición de visitante y por el momento marcha sexto en la tabla de la segunda división italiana.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE BENEVENTO

El lunes 21 de febrero, Oreste Vigorito, presidente del Benevento, habló sobre la situación del delantero nacional. Recordemos que fue uno de los que determinó que el caso legal en contra del ‘Bambino’ había finalizado. Contó detalles del problema y por qué tomó la decisión de levantar el castigo.

“Cuando expresó su voluntad de irse, yo ni siquiera estaba en Italia. Ciertamente tenía las actitudes equivocadas. Ahora me dijo que quería volver a Benevento. Si no me hubiera unido, no nos habríamos deshecho de Lapadula. Debería haber entrenado con el equipo de todos modos. El caso Lapadula ya no existe. Ha estado entrenando con el equipo”, sostuvo.

“Quedó para recuperar su condición física, esta mañana se entrenó con el equipo. Se ha puesto a disposición del grupo y el grupo debe ponerse a su disposición. Todos los que se preocupan por el Benevento, deben entender que ese es el camino”, agregó.

La cabeza del Benevento detalló el motivo de la decisión de la reincorporación del ‘incaico’. “No lo mantuve por un hecho económico, sino porque creo que junto con los demás puede cumplir un sueño que no tenemos”.

Foto:Francesco Pecoraro / Getty Images

LAPADULA EN LA ‘BICOLOR’

Lapadula se ha vuelto en una pieza fundamental en la selección peruana. No solo por los goles que marcó con camiseta ‘blanquirroja’, sino por lo que aporta en el juego colectivo. Sus movimientos y diagonales ayudan al equipo a tener más presencia ofensiva. Eso se pudo comprobar en el último duelo ante Ecuador cuando se ausentó por su lesión en la nariz.

La vuelta del ‘nueve’ es una buena noticia para Ricardo Gareca, quien viajó a Italia para estar presente en el duelo entre Benevento vs. Como y hablar personalmente con el ‘Zorro’. El entrenador argentino espera que llegue en óptimas condiciones a los choques con Uruguay y Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022.

