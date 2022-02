Martín Liberman volvió a criticar a Carlos Zambrano por su posible titularato en Boca Juniors vs. Rosario Central

Martín Liberman ha criticado en varias ocasiones a Carlos Zambrano por su bajo rendimiento en Boca Juniors.

Carlos Zambrano es uno de los jugadores que más había destacado en el extranjero en los últimos 10 años. Mantuvo un rendimiento sostenido en Alemania y en Rusia, pero lamentablemente no ha podido reeditarlo ni en Ucrania, Grecia ni en Argentina. Y es que actualmente defiende la camiseta de Boca Juniors y nuevamente está en la mira del periodista Martín Liberman, quien lo ha criticado porque podría jugar de titular en el duelo de esta tarde ante Rosario Central.

Fue a través de sus redes sociales que el comunicador se pronunció con unos polémicos comentarios, no solo del jugador peruano, sino también a Marcos Rojo y a uno de los refuerzos como Nicolás Figal. “ Juega muy mal Rojo. Cada vez más flojo. Pero Zambrano es más flojo aún. Lisandro López era mejor que ambos. Para que compraron a Figal? Y Avila? Qué raro es todo en Boca”, señaló Liberman, compartiendo la publicación inicial que colocó el también periodista Martín Arévalo, quien dio a conocer que Sebastián Battaglia, DT de los ‘xeneizes’, hizo un cambio de última hora con la inclusión del zaguero nacional en lugar de Rojo, sin haber un motivo extra como alguna lesión o suspensión de por medio, causando mucho asombro.

En ese sentido, el equipo titular, según Arévalo, sería el siguiente: Agustín Rossi en el arco. La defensa estaría conformada por Luis Advíncula como lateral derecho, Carlos Zambrano y Carlos Izquierdoz como zagueros centrales, dejando a Frank Fabra como lateral izquierdo. El mediocampo estaría compuesto por Diego ‘Pulpo’ González, Jorman Campuzano y Guillermo ‘Pol’ Fernández. Mientras que en el ofensiva estarían Eduardo ‘Toto’ Salvio y Sebastián Villa por las bandas. Darío Benedetto sería el delantero centro.

MOMENTO DE ZAMBRANO

Claramente que el ingreso del ‘Kaiser’ en el once titular ha provocado una enorme sorpresa, ya que no venía siendo titular y su participación apenar era testimonial. Inclusive se voceó con la posibilidad de que salga cedido en este pasado mercado de pases, pero finalmente no sucedió y terminó quedándose.

En lo que va de su estancia en Boca Juniors al que llegó a inicios del 2020, Carlos Zambrano ha jugado un total de 36 partidos entre oficiales y amistosos, en los que ha podido anotar 2 goles y brindar 1 asistencia. Aún así, su rendimiento no ha sido el esperando, recibiendo fuertes críticas por parte de la prensa argentina y, sobre todo, de Martín Liberman, quien cada vez que se refiere a la defensa del cuadro ‘azul y oro’ menciona al jugador peruano con duras palabras.

Sin embargo, se espera que este duelo ante Rosario Central le sirva para reivindicarse y, por qué no, convencer al DT de ser considerado con mayor asiduidad y ser una parte importante en un club de la magnitud de Boca Juniors. Los últimos partidos que jugó con Perú ante Ecuador y Colombia posiblemente le hayan dado ese envión anímico que necesitaba para agarrar confianza y afianzar su juego.

ACTUALIDAD DIFERENTE DE ADVÍNCULA

Un peruano que también juega en Boca Juniors pero que sí ha cambiado su situación es Luis Advíncula. El lateral también empezó siendo criticado, de igual forma por el mismo Liberman, pero revirtió los malos comentarios por elogios, teniendo la oportunidad de realizar una jugada de lujo en el último partido de Boca ante Colón de Santa Fe. En su caso, busca consolidarse en ese puesto y hacer historia con los ‘xeneizes’.

CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS VS. ROSARIO CENTRAL

La lista de 25 convocados con los que contará Sebastián Battaglia para enfrentar a Rosario Central es la siguiente: Agustín Rossi, Javier García, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Frank Fabra, Agustín Sández, Jorman Campuzano, Alan Varela, Esteban Rolón, Diego González, Guillermo Fernández, Cristian Medina, Juan Ramírez, Aaron Molinas, Agustín Almendra, Eduardo Salvio, Sebastián Villa, Exequiel Zeballos, Darío Benedetto, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.

