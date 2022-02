Gianluca Lapadula: presidente del Benevento confirmó la vuelta a los entrenamientos del peruano

Lapadula tiene contrato hasta mitad del 2023.

Gianluca Lapadula volvió a los entrenamientos del Benevento. Después de muchas semanas de incertidumbre sobre su futuro, el peruano volverá a ser considerado por el equipo de la Serie B. Así lo confirmó el presidente del club italiano a la prensa local.

“Cuando expresó su voluntad de irse, yo ni siquiera estaba en Italia. Ciertamente tenía las actitudes equivocadas. Ahora me dijo que quería volver a Benevento. Si no me hubiera unido, no nos habríamos deshecho de Lapadula. Debería haber entrenado con el equipo de todos modos. El caso Lapadula ya no existe. Ha estado entrenando con el equipo”, sostuvo Oreste Vigorito.

“Quedó para recuperar su condición física, esta mañana se entrenó con el equipo. Se ha puesto a disposición del grupo y el grupo debe ponerse a su disposición. Todos los que se preocupan por el Benevento, deben entender que ese es el camino”, agregó.

La cabeza del Benevento detalló el motivo de la decisión de la reincorporación del ‘incaico’. “No lo mantuve por un hecho económico, sino porque creo que junto con los demás puede cumplir un sueño que no tenemos”.

Recordemos que el conjunto ‘Giallorossi’ tuvo un pequeño bajón en las últimas fechas de la segunda división italiana y eso provocó que salga de las primeras posiciones. Actualmente, se ubica en la sexta casilla con 40 puntos a seis del Lecce.

Asimismo, en estos últimos duelos también ha perdido volumen ofensivo, apenas ha marcado tres tantos. Lapadula es uno de los goleadores del torneo con diez celebraciones junto a Massimo Coda y Gabriel Strefezza.

¿QUÉ DIJO SU TÉCNICO SOBRE SU CASO?

“(Gianluca) Lapadula debe aclarar su posición con respecto al club, porque se tiene que decidir si vuelve al grupo. Las evaluaciones técnicas las haré más tarde (ayer)”, señaló Fabio Caserta en una conferencia de prensa.

Además, fue consultado por más detalles acerca de este tema, pero aclaró que lo evaluará con el presidente del club, Oreste Vigorito. “En este momento el objetivo principal es el partido de hoy (ayer) y me he centrado en esto. Ya veremos, luego de la reunión que tuvo el presidente y Gianluca. Esperaré las decisiones del presidente, eso es lo que más importa”, añadió el técnico de 43 años.

LOS PARTIDOS QUE PODRÍA JUGAR PREVIO A ELIMINATORIAS

Benevento vs. Calcio Como

Fecha: 23 de febrero

Benevento vs. Perugia

Fecha: 26 de febrero

Benevento vs. Cremonese

Fecha: 01 de marzo

Benevento vs. Consenza

Fecha: 06 de marzo

Benevento vs. Crotone

Fecha: 12 de marzo

Benevento vs. Brescia

Fecha: 15 de marzo

Benevento vs. Frosinone

Fecha: 19 de marzo

BUENAS NUEVAS PARA LA ‘BLANQUIRROJA’

Gianluca Lapadula está comprometido con la selección nacional al igual que sus compañeros, por eso decidió no operarse la nariz porque esto lo dejaría fuera de la fecha doble de las clasificatorias sudamericanas ante Uruguay y Paraguay.

Recordemos que ‘Lapa’ sufrió un duro choque con Matheus Uribe en el pasado encuentro que el ‘equipo de todos’ jugó ante Colombia en Barranquilla. Tras esta situación, el atacante siguió en el campo con la nariz vendada y con algodón para contener el sangrado que fluía.

Esto no le permitió estar en el compromiso con Ecuador en el estadio Nacional. Se notó la ausencia del futbolista de 32 años en la zona ofensiva peruana y será crucial su regreso para afrontar la última recta de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

