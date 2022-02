Selección peruana: Gianluca Lapadula decidió operarse la nariz después de las Eliminatorias Qatar 2022

Gianluca Lapadula acumula 2 goles y 2 asistencias con la selección peruana en las presentes Eliminatorias. | Foto: ANDINA

Gianluca Lapadula ha sido sin duda una de las gratas apariciones de la selección peruana de los últimos 5 años. Lo ha demostrado por su compromiso con la camiseta y cada vez que le ha tocado jugar y anotar goles para la ‘bicolor’, llegando incluso a arriesgar su integridad física. En ese sentido, el atacante nacional ha decidido no operarse la nariz hasta que finalicen las Eliminatorias Sudamericanas .

Esta noticia fue confirmada por el diario ‘El Comercio’, en donde informó que el delantero tuvo la opinión de diversos especialistas en la materia, pero que su respuesta final ha sido la de retrasar la operación con el motivo de estar presente en los últimos duelos ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima.

Recordemos que ‘Lapa’ sufrió un duro choque con Matheus Uribe en el pasado encuentro que la ‘blanquirroja’ jugó ante Colombia en Barranquilla. Tras esta situación, el futbolista nacional jugó con la nariz vendada y con algodón para contener el sangrado que fluía. Sin embargo, no aguantó mucho tiempo y fue cambiado. Esto además le impidió estar presente en el partido ante Ecuador en Lima.

Pero no es la primera vez que Lapadula sufre una acción de esta magnitud, pues en la Copa América de Brasil el 2021 contra los paraguayos tuvo un golpe en la nariz que provocó que utilice una máscara protectora, la cual ha venido portando hasta el duelo de visita ante los colombianos, donde la situación se agravó.

OPINIÓN MÉDICA EN PERÚ

Para solucionar su problema del tabique desviado, decidió recurrir a varios médicos para ver cómo podría seguir jugando. Uno de los que el mencionado medio contactó fue el doctor Julio Segura, quien se pronunció al respecto. “Es un poco complicado opinar de una lesión que ves en una foto. Pero lo que te puedo decir es que ahí se ve que es una desviación del tabique nasal. Él tuvo una lesión anterior ahí mismo hace unos meses y terminó usando esa máscara ”, comentó.

Asimismo, Segura no se animó a determinar el tiempo que estaría fuera de las canchas. “El tiempo de recuperación depende del paciente, no del diagnóstico en sí. Si es una primera vez, la consolidación del hueso demora más o menos dos semanas, a veces tres. Por eso, es que se usa ese protector en ese tiempo para que no haya otro golpe si es que tiene que jugar. Pero si ya es una nueva rotura, porque esta es la segunda vez, los plazos cambian un poco. De repente, dura un poco más ”, sostuvo el exmédico de la ‘blanquirroja’.

A su vez, detalló a fondo sobre la desviación de la nariz del goleador ‘incaico’. “No hay que olvidar que ahí hay dos estructuras: el tabique nasal y los propios huesos de la nariz. El tabique viene a ser la parte del cartílago, que es la que se desvía, pero a veces también hay fractura de hueso, que está en la base del tabique; entonces eso también hay que ver. Yo te diría que eso consolida en aproximadamente un mes ”, explicó.

CONCLUSIÓN

No solo en Perú realizó consultas sobre su nariz, sino también en el país donde nació y actualmente radica: Italia. Preguntó con un especialista en Europa y al final Lapadula tomó la decisión final de esperar a que terminen las Eliminatorias para operarse .

Y es que el elenco nacional se juega la vida y las chances de poder acudir al Mundial de Qatar si no consigue buenos resultados ante uruguayos y paraguayos, por lo que el jugador del Benevento aguantará hasta marzo para tratar de ayudar al equipo en este ansiado objetivo y hacer que todo el sacrificio que ha venido realizando valga la pena.

SIN FÚTBOL CON BENEVENTO

Por lo pronto, el nacido en Turín buscará solucionar otro problema: el que tiene con el Benevento, con el que no ha jugado desde diciembre del año pasado. El hecho de que llegue sin ritmo a los partidos de Perú puede afectar su rendimiento. Desde el comando técnico de la selección nacional esperan que este desenlace llegue a buen puerto. Y por supuesto, todos los peruanos también anhelan lo mismo.

