Roverano se confesó tras asumir la sub-20 peruana: “Me duele cuando las críticas vienen de colegas”

El uruguayo tuvo un paso como técnico en Alianza Lima.

Gustavo Roverano habló sobre su nuevo cargo como técnico de la selección peruana sub-20. El uruguayo se mostró dolido por las duras críticas que recibió tras ser anunciado por la FPF días atrás. Asimismo, detalló el proceso que pasó para llegar a ese puesto.

“Me duele cuando las críticas vienen de colegas, es increíble que hay quienes saben cómo es esto y critiquen. Hay personas que estuvieron por estos lugares, no pudieron llamarlos y ahora critican. Voy a trabajar, nada más”, manifestó Roverano en conversación con RPP.

La ‘Máscara’ se refirió cómo llegó a la ‘bicolor’. “El tema de la Sub 20 viene del año pasado, pasé pruebas y evaluaciones, finalmente fui el elegido y ya empecé a trabajar junto al equipo”.

“El primero que me llamó fue Ernesto Arakaki, pero quienes me hicieron las evaluaciones fueron otras personas. Me sorprendió la designación porque, si bien uno siempre se prepara, no todos los días te llama una selección”, agregó.

¿A quién va a reemplazar Roverano? En marzo del 2021, la Federación Peruana de Fútbol decidió no renovarle al contrato a Carlos Silvestri, que en el 2019 estuvo cerca de clasificar con la selección peruana sub 17 a la Copa del Mundo, pero se quedó afuera por un gol. Y que actualmente es la cabeza de Academia Cantolao.

Uno de sus colegas que habló sobre su incorporación a la ‘blanquirroja’ fue César ‘Chalaca’ Gonzales. El experimentado en formación de nuevas promesas criticó la decisión de la Federación Peruana de Fútbol.

“Sobre Gustavo Roverano, no conozco que haya trabajado con otra Sub 20, lo conozco, soy su amigo, pero para llegar a una selección hay que hacer méritos y en menores o Sub-20, no lo tengo con experiencia en menores, me sorprende pero vamos a ver qué pasa más adelante”, apuntó en Ovación.

EXPERIENCIA DE ROVERANO

Roverano ha tenido la oportunidad de dirigir en primera y segunda división del fútbol peruano. Además, tuvo una instancia en un club del extranjero. Su aventura como técnico inició en el 2009 cuando tomó el mando de la Universidad San Martín. Otros clubes de la Liga 1 donde compartió sus conocimientos fue en Alianza Lima y Alianza Atlético de Sullana.

Respecto a la Liga 2, estuvo a poco de conseguir el ascenso con Cienciano del Cusco. Además, entrenó a Deportivo Coopsol y regresó al ‘Vendaval’ en 2019. Esta fue su último cargo en un equipo de fútbol previo a ser estratega de la sub 20.

El entrenador habló sobre su experiencia en menores. “He trabajado antes, en equipos, con chicos de 18 y 19 años. Además he tenido a las reservas de Sporting Cristal y de Alianza Lima”. “Cada uno opinará si tengo o no el recorrido para asumir el cargo. Me he estado preparando y mi carrera es acorde a lo que le quiero inculcar a los futbolistas”, expresó.

Gustavo Roverano dirigió a la reserva de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima.

ARAKAKI DEFENDIÓ A ROVERANO

Ernesto Arakaki salió a hablar sobre los motivos del nombramiento del ‘charrúa’. “Gustavo Roverano al final fue uno de los técnicos que pasó todos estos filtros de muy buena forma. Lamentablemente ha jugado conmigo y es amigo, y creo que no tiene nada de malo trabajar con gente de tu confianza”, sostuvo para GOLPERU.

“Gustavo Roverano está muy entusiasmado. Él está buscando una oportunidad como esta. Él se siente muy peruano. Tenemos la ilusión de llevar a la selección de menores a los mundiales. Conozco su disciplina y su manera de trabajar. Estoy seguro que hará todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar el éxito”, complementó.

SEGUIR LEYENDO