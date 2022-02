Técnico de Benevento y el regreso de Gianluca Lapadula: “Debe aclarar su posición con respecto al club”

Fabio Caserta, DT del Benevento, volvería a contar con Gianluca Lapadula en el once titular.

La selección peruana se encuentra a poco más de un mes para que juegue ante su similar de Uruguay en condición de visita en un partido válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Es un encuentro donde se necesita al plantel completo, entre los que está incluido Gianluca Lapadula, quien estaría cerca de volver a jugar con el Benevento, aunque antes debe aclarar su situación con el club.

“(Gianluca) Lapadula debe aclarar su posición con respecto al club, porque se tiene que decidir si vuelve al grupo. Las evaluaciones técnicas las haré más tarde (ayer)”, señaló Fabio Caserta, entrenador del elenco ‘brujo’ en una conferencia de prensa previo al partido que sostuvieron ante el Cittadella y culminó con victoria a su favor por 1-0.

Además, fue consultado por más detalles acerca de este tema, pero aclaró que lo evaluará con el presidente del club, Oreste Vigorito. “En este momento el objetivo principal es el partido de hoy (ayer) y me he centrado en esto. Ya veremos, luego de la reunión que tuvo el presidente y Gianluca. Esperaré las decisiones del presidente, eso es lo que más importa ”, añadió el técnico de 43 años.

Y es que la situación se ha vuelto insostenible, tanto para el club italiano, como para el mismo jugador. El Benevento se ubica en la sexta posición de la Serie B con 40 puntos, apenas a 6 del líder Lecce. Una situación completamente diferente a la que estaba cuando el delantero era tomado en cuenta y jugaba de titular. De hecho, estaba entre los tres primeros puestos, aunque la diferencia no sea muy considerable. Asimismo, el equipo encadenó una pequeña ‘crisis deportiva’, ya que desde que el futbolista fue dejado de lado, han jugado 7 partidos, de los cuales obtuvieron 3 empates, 2 derrotas y 2 triunfos.

Por tal motivo, cayeron en la tabla de posiciones. En ese sentido, necesitan del atacante que es el goleador del conjunto ‘giallorossi’ con 10 tantos , que incluso le permitieron liderar por varias jornadas la tabla de máximos anotadores que ahora encabeza el italiano Massimo Coda del Lecce con 12 anotaciones, seguido del brasileño Gabriel Strefezza del SPAL, y de ahí viene Lapadula.

Fabio Caseta y Gianluca Lapadula en una conversación en el entrenamiento del Benevento a inicios de la temporada 2021/2022. | Foto: Ottopagine

POLÉMICA CON EL TÉCNICO DEL BENEVENTO

Cabe resaltar, que toda esta situación se originó debido a que el atacante de la ‘bicolor’ le dijo a su entrenador previo al duelo ante el Monza a inicios de enero que no quería seguir en el club. “Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento”, declaró el técnico en conferencia de prensa previo al duelo con dicho equipo.

Sin embargo, esto fue negado por los abogados de Gianluca, quienes argumentaron que el mismo futbolista no dijo lo anteriormente mencionado y que además tenía un acuerdo con los dirigentes del Benevento para salir en ese mercado de pases, ya que a mediados del año pasado no le permitieron, pues se remitieron a su cláusula de salida que otros clubes no querían pagar.

Posteriormente a ello, surgió una batalla legal entre los abogados de ambas partes, aunque sin llegar a una conciliación. No obstante, tras más de un mes sin jugar, Lapadula estaría cerca de volver a defender a su equipo luego de las declaraciones de Caserta luego de que los dos bandos hayan llegado a un acuerdo, según un periodista italiano.

CON RITMO PARA LOS PARTIDOS DE PERÚ

Sin duda de que esta es una buena noticia para el comando técnico de la selección nacional, pues necesitaban que el nacido en Turín llegue con ritmo para los últimos partidos de las Eliminatorias ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Lapadula es pieza clave en el ataque y el hecho de que llegue con partidos a sus espaldas ayudará a que la ‘blanquirroja’ logre los resultados esperados.

