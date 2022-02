Hermano de Dina Boluarte fue contratado por la Municipalidad de Pueblo Libre, pero la ley lo prohíbe

Hermano de Dina Boluarte trabaja en la Municipalidad de Pueblo Libre, pese a que la ley dicta lo contrario. Fotos: Lima Gris/Andina

Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la actual vicepresidenta de la República, Diana Boluarte, fue contratado como asesor principal en la Municipalidad de Pueblo Libre desde agosto del 2021, pese que la Ley de Contrataciones de Estado prohíbe dar trabajo a parientes “hasta el segundo grado de consanguinidad”.

El portal Sudaba denunció que la contratación la hizo el mismo alcalde de Pueblo Libre, Stephen Haas del Carpio (Acción Popular), reemplazando a Enrique Vilchez, quien ahora cumple funciones como secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que es dirigido por Dina Boluarte.

En 2016, Wigberto Boluarte fue viceministro de Promoción del Empleo durante el gobierno de Ollanta Humala. En 2017 fue asesor legal de gerencia en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) en el gobierno de Martín Vizcarra. Allí, denuncia la investigación periodística, estuvo con Enrique Vílchez. “El primero fue gerente general de la institución; y el segundo, asesor legal de la gerencia general”, reveló Sudaca.

En la etapa del expresidente Francisco Sagasti fue nombrado como director de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Pero renunció para no perjudicar la candidatura de su hermana a la plancha presidencial de Pedro Castillo.

“No he tenido acercamiento con la señora Boluarte. Ella vino al distrito con motivo de la celebración del bicentenario de la República. Se invitó al presidente de la República, no pudo venir y envió a la señora Dina Boluarte. Pero jamás me he reunido con ella en privado”, dijo Haas en su defensa.

INGRESO A LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

Tres meses después que Pedro Castillo asumiera como presidente, la Municipalidad de Pueblo Libre contrató a Wigberto Boluarte , con un sueldo mensual de S/ 8.370, y luego tuvo incremento salarial, según el portal Transparencia.

Sudaca confirmó que esta información fue corroborada por una resolución de la alcaldía de Pueblo Libre obtenida durante la investigación donde se señala que hermano de Dina Boluarte cumple con el “perfil requerido” para laborar como asesor. “En el documento no se analiza si el contratado está impedido de contratar con el Estado por ser pariente de la vicepresidenta”, se lee en el reportaje.

Al respecto, la página consultó a la abogada Cecilia Ruiz, especializada en contrataciones, y a Óscar Saravia, especialista en contrataciones, sobre este caso.

“A él (Wigberto Boluarte) sí le alcanza el impedimento porque es el hermano de la vicepresidenta. Un CAS tiene la prohibición también”, dijo Ruiz.

“En mi opinión el ámbito de la vicepresidenta es a nivel nacional porque no hay una oficina o dependencia del vicepresidente. Por lo tanto, el impedimento para contratar un familiar directo es a nivel nacional mientras dure su ejercicio o un año después de haber culminado su ejercicio. Está prohibido contratar a un hermano de padre y madre (de la vicepresidenta). No se puede”, afirmó Saravia.

