Magaly Medina a Eva Ayllón tras bailar en el escenario de su concierto : “Me has confundido con Yahaira Plasencia”

El último sábado 19 de febrero, Magaly Medina se mostró muy emocionada al asistir al concierto de Eva Ayllón y Daniela Darcourt en el Arena Perú, en Surco, en compañía de su esposo Alfredo Zambrano y amigos cercanos. Todo parece indicar que la popular “Urraca” quiso dejar de lado su reciente polémica con Jessica Newton, Cassandra Sánchez de La Madrid y Deyvis Orosco para disfrutar de la música de las artistas peruanas.

La conductora de “Magaly TV, La Firme” utilizó las historias de su cuenta de Instagram para grabarse mientras escuchaba a la cantante criolla cantar. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue que su presencia no iba a pasar desapercibida y la invitaron a subir al escenario.

Tras subir, la periodista sacó algunas carcajadas al saludar a la interprete de “Mal paso”. “¿Cómo está mi negrita presuntuosa?”, dijo la popular “Urraca” y a lo que Eva contestó “Feliz de la vida”. Rápidamente la invitó a bailar al ritmo de uno de sus temas moviendo las caderas. Sin embargo, se rehusó y lanzó un inesperado comentario.

“Oye, me has confundido con la ‘Yaha’”, dijo la periodista causando el asombro de la cantante así como la risa de los asistentes al evento musical.

EVA AYLLÓN LE DIÓ UN REGALO

Además, antes de retirarse recibió un obsequió por parte de la compositora peruana. “Señores con ustedes Magaly Medina. Magaly, muchas gracias a ti, de parte de tu negra presuntuosa”, dijo mientras le daba un llavero de huairuros.

Recordemos que días antes del show, Magaly Medina contó que asistiría a ver a las cantantes. Algunas horas después, la periodista agradeció el detalle en su cuenta de Instagram. “Gracias, negrita presuntuosa, maestra”, escribió sobre el video del preciso momento que recibe el regalo.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Eva Ayllón ha compartido su llavero con otras personas, pues durante su participación como jurado en “La Voz Perú” tuvo la oportunidad de obsequiar a algunos concursantes algo muy significativo para ella.

MAGALY MEDINA LE ADVIERTE A DANIELA DARCOURT

Magaly Medina en la última semana ha estado envuelta en más de un escándalo debido a la fuerte discusión que tuvo con Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco. Asimismo, la ‘Urraca’ comunicó en su programa que su amistad con Jessica Newton llegó a su fin tras las declaraciones de la organizadora del Miss Perú.

Sin embargo, un curioso momento se vivió cuando dio inicio a su programa Magaly Tv: La firme, pues ella apareció bailante el tema ‘Señor Mentira’ de Daniela Darcourt y dejó en claro que la cantante de salsa no es su amiga, esto pese a que grabó el tema ‘Probablemente’ junto a su esposo Alfredo Zambrano.

“No es mi amiga ah, así que cualquier día Daniela que yo te saque la mugre acá, no te me vengas...”, dijo la polémica periodista en medio de las risas, pues era una clara referencia al reciente enfrentamiento que había tenido con la familia de Jessica Newton.

“Ya lo hemos hecho, igualito me sigue hablando.La admiro, yo admiro a los artistas que tienen talento como ella, admiro su voz increíble, siempre lo voy a decir, creo que es una de las pocas artistas a las que yo admiro”, agregó.

