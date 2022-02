Laura Bozzo agradece el apoyo de Cristian Zuárez durante sus problemas con la justicia mexicana: “Es un gran ser humano”

Laura Bozzo feliz con el compromiso de su expareja con Adriana Amiel. (Foto: Captura / Instagram)

Durante la entrevista que Laura Bozzo sostuvo con Andrés Hurtado este último sábado 19 de febrero, la conductora de televisión recordó a su expareja Cristian Zuárez, quien celebró la suspensión de la orden de captura por el delito de defraudación fiscal que le impusieron a Bozzo y fue uno de los que siempre le mostró su apoyo.

“Una guerrera que lucha por concretar sueños, que avanza con firmeza, que no se deja vencer por las adversidades y que no se rinde jamás (...) Felicitaciones y espero pronto vuelvas a la televisión. Fuerza”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram el pasado mes de noviembre del 2021.

Es por ello que, el conductor de “Sábado con Andrés” no dudó en mencionar el gesto que tuvo el también productor. “Me gustó personalmente cuando tú estabas en el exilio, las palabras de Cristian Suárez. Que defensor en el momento”, dijo Hurtado y a lo que Laura movía la cabeza afirmando lo dicho.

Tras escucharlo, la presentadora dijo que Cristian Zuárez se portó muy bien y recalcó que que es una persona que la apoyó mucho cuando ella se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Creo que es una gran ser humano porque en el momento que yo estaba desesperada, él salió a apoyarme sin ningún tipo de interés ni nada (...) Yo a Cristian Zuárez le estoy muy agradecida por salir a apoyarme”, dijo Bozzo.

Asimismo, dijo haber dejado los problemas con su ex en el pasado y que no le guarda ningún rencor. “Hubieron peleas, conflictos y todo lo demás, eso ya quedó en el pasado. Yo soy de las que suelto y nunca guardo rencor”.

Finalmente, señaló que se encuentra feliz con la nueva relación entre Cristian Zuárez y Adriana Miel, con quien lleva casado 3 años. “Yo estoy feliz con su boda, creo que Adriana es una mujer ideal para él”.

Como se recuerda, Laura Bozzo y Cristian Suárez mantuvieron una relación de casi 17 años donde compartían una vida juntos y derrochaban amor. Sin embargo, todo acabó cuando la conductora de televisión descubrió que su pareja le había sido infiel.

Laura Bozzo agradece el apoyo de Cristian Zuárez. VIDEO: Panamericana / Sábado con Andrés.

CRISTIAN ZUÁREZ SIEMPRE PENSÓ EN APOYARLA

Cristian Zuárez señaló en una entrevista para Infobae que lo primero que pensó al enterarse de los problemas legales de Laura Bozzo fue en brindarle su apoyo incondicional, pese a los múltiples enfrentamientos que hayan podido tener en el pasado. Además, indicó que estaba feliz de saber que su expareja se encontraba mejor.

“A veces es bueno decir esas cosas porque uno, sin querer, espera que la otra parte lo agradezca, ella siempre lo ha hecho de la puerta para adentro, pero que lo haga público es algo que se agradece. Sabiendo que hubo muchos dime y diretes entre ella y yo, que pasen estás cosas es positivo. Lógicamente, en un momento tan difícil como el que ella estaba pasando lo primero que pasó por mi cabeza fue el apoyo incondicional, no tenía nada que pensar. Me alegra muchísimo que haya salido adelante con su problema”, sostuvo.

ANDRÉS HURTADO INSULTA A LAURA BOZZO DURANTE ENTREVISTA

Laura Bozzo dio detalles de los problemas que tuvo en el país azteca, resaltando que fue muy confiada con sus contadores. “Lo que yo viví fue que llegué aquí me pusieron unos contadores, yo acostumbrada a Nancy Álvarez que era mi contadora de Perú que me decía ‘firma’ y yo le firmaba un testamento”, dijo.

Estas palabras fueron aprovechadas por Andrés Hurtadas e interrumpió para hacer un comentario: “Así como es un monstruo, como es un animal televisivo gigante , también es cojud...”, dijo. Después de esta intervención, Laura Bozzo siguió explicando lo que sucedió.

“Estos señores me hicieron triple tributación, lo que no sabía es que todo lo que traía de Estados Unidos era un doble sueldo y cuando mandaba de regreso para allá, triple tributación. Me consideraron que gané tres veces más de lo que había ganado”, contó.

