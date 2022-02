Omar Chehade es elegido precandidato a la alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso

La carrera política de Omar Chehade Moya parece que todavía no ha llegado a su fin. Luego de haber ocupado importantes cargos en el Estado, el militante de Alianza para el Progreso (APP) habría puesto en la mira la alcaldía de Lima, cargo que el próximo año contará con nuevo ocupante tras las elecciones planeadas para octubre del 2022. La agrupación que hoy integra lo ha elegido precandidato del partido dirigido por el excandidato presidencial César Acuña .

Durante una reunión que tuvo lugar el viernes 18 de febrero, los 43 precandidatos distritales de Lima por APP escogieron de forma unánime a Chehade Moya para que encabece las candidaturas capitalinas. En dicho encuentro también estuvieron presentes en presidente del partido, el ex alcalde de Trujillo César Acuña; Marisol Espinoza, gerente general y ex congresista; Luis Valdez Farías, secretario general y ex congresista y Juan Carlos Gonzáles, personero legal titular de la agrupación política.

La vida política de Omar Chehade ha estado caracterizada por su ascenso a importantes cargos en el poder Ejecutivo y Legislativo, pero también ha estado marcado por diversos escándalos, cuestionamientos y roces con figuras de la política nacional. En el 2011, tras la elección de Ollanta Humala, el hoy precandidato de APP juramentó como segundo vicepresidente de la república en una ceremonia marcada por los impasses. Al jurar al cargo haciendo mención a la Constitución de 1979, al igual que el presidente y la primera vicepresidenta, la bancada fujimorista mostró su rechazo a través de gritos en medio del acto solemne.

Pero poco duraría su paso por el Ejecutivo. En el 2012 tuvo que renunciar a la vicepresidencia tras una reunión en el restaurante “Las brujas de Cachiche” junto a mandos policiales con quienes habría coordinado desalojos en diversas zonas de Lima, entre ellos la azucarera Andahuasi. De aquel escándalo, se recuerda un tweet publicado por la primera dama, Nadine Heredia, que muchos creyeron que iba dirigido a Chehade. “Tan difícil es caminar derecho?”, decía la controversial publicación.

Tras la disolución del Congreso en el 2019, Chehade postuló una vez más al Congreso, esta vez alejado del nacionalismo y sumado a las filas de Alianza para el Progreso. En aquella ocasión asumió la presidencia de la Comisión de Constitución, cargo que ya había ostentado durante su primer paso por el Poder Legislativo. En la actualidad, Chehade se desempeña como asesor del parlamentario andino Gustavo Pacheco de Renovación Popular.

NUMEROSA COMPETENCIA

Aunque todavía no se ha confirmado su participación como representante de APP, las encuestas nombran al hijo de César Acuña, Richard Acuña, como representante de dicha agrupación política en las elecciones de este año. En la última encuesta de CPI, obtuvo el séptimo puesto con 3.2%. Cabe recordar que, para las elecciones del 2016, Acuña Núñez postuló al Congreso como representante de la región La Libertad. En aquella ocasión obtuvo 103,864 votos siendo el más votado de su lista.

Elecciones 2022: ¿Quiénes lideran la intención de voto para la alcaldía de Lima?

Daniel Urresti lidera las preferencias con un 15.9% a su favor. El exministro del interior, excandidato presidencial y excandidato municipal en el 2018 está tentando la alcaldía de Lima por segunda vez. CPI pone en segundo lugar a Rafael López Aliaga, empresario quien tomó las riendas del partido Solidaridad Nacional y lo transformó en Renovación Popular, agrupación que hoy cuenta con representación en el Congreso. El exalcalde de La Victoria, George Forsyth, aparece tercero en las preferencias con un 11.5%, un poco más de 3 puntos detrás del segundo puesto. El entonces candidato de Victoria Nacional quedó octavo entre los que postularon a la presidencia el año pasado y obtuvo 5,656%.

SEGUIR LEYENDO