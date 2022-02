Héctor Valer y su paso de Renovación Popular a premier de Pedro Castillo

En marzo de 2021, Valer se sentía cómodo en Renovación Popular y hasta elogiaba la postulación de Rafael López Aliaga.

Cuando era candidato al congreso con el número por 3 por Renovación Popular, Héctor Valer Pinto rechazaba explícitamente “el idealismo marxista-leninista”, recomendaba que el gobierno permita a las empresas privadas la importación de las vacunas contra el COVID-19 y también estaba en contra de lo que llamaba “ideología de género”, ideas conservadoras y de derecha. Meses después, se convirtió en el tercer presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, quien llegó al poder con un partido de izquierda como Perú Libre, el cual se define en su ideario como “marxista” y “leninista”.

SU PASO POR RENOVACIÓN POPULAR

En marzo de 2021, Valer se sentía cómodo en Renovación Popular y hasta elogiaba la postulación de Rafael López Aliaga a la presidencia.

“Un partido de una corriente social cristiana basada en Jesús que hoy lidera Rafael López Aliaga, un multimillonario que ha dejado todos su propiedades y empresas para servir al Perú”, dijo en una entrevista.

“Basta de tanto idealismo marxista leninista y basta de ideologías de género en el país que las tenemos que desenraizar, empezar a limpiar el Estado”, añadió.

IMPORTACIÓN DE LAS VACUNAS

Esto es lo que decía en cuanto a la importación de vacunas por parte de las empresas privadas:

“No es posible que no se permita la importación de las vacunas por la empresa privada. Nosotros los del pueblo del Perú estamos en riesgos permanentemente y más las personas que no tienen servicios públicos para lavarse las manos. Señor presidente, permítame manifestarle, a nombre de los pueblos olvidados por el estado a que las empresas puedan importar la vacuna”, señaló como candidato

SALIDA DE RENOVACIÓN POPULAR

A principios de julio de 2021, cuando ya había sido elegido congresista, Valer Pinto informó que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dio por concluida su invitación a la referida agrupación política. Esta decisión fue tomada luego de unas declaraciones efectuadas en un medio de comunicación, donde el hoy premier dijo que “el deber de un demócrata es respetar las normas electorales, el Estado de derecho y las instituciones públicas”. Valer no estaba de acuerdo con que no se reconozcan los resultados de las elecciones como hacía Renovación Popular.

“Subrayo, como juré durante mi graduación de abogado y mantuve durante 47 años de lucha por los derechos humanos, que nunca claudicaré a los principios de lealtad y fraternidad a la Patria, a la Nación y a la Constitución de la República”, escribió aquella vez en un comunicado.

Así pensaba Héctor Valer en marzo de 2021.

ACERCAMIENTO A PERÚ LIBRE

El 7 de julio del 2021, Valer se reunió con el entonces virtual presidente Pedro Castillo, anunciando su apoyo en la segunda vuelta.

Por esos días, también se reunió con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien agradeció la visita del congresista con quien, según señaló, coincidió “en varios puntos por el bienestar del país”.

EN EL CONGRESO

Luego, Héctor Valer anunció la creación de su Bancada Liberal; sin embargo, días después dijo que esta no se daría, ya que tres colegas decidieron irse a la bancada Somos Perú - Partido Morado, la cual decidió integrar.

En enero del presente año, anunció su renuncia a la bancada de Somos Perú, para formar la bancada Perú Democrático. Como legislador, Héctor Valer ha votado a favor de los anteriores gabinetes y casi siempre respaldando al gobierno.

FRASE SEXISTA

En setiembre, Héctor Valer emitió frases consideradas sexistas en una sesión Comisión Agraria del Congreso contra su colega José Ventura, luego de que este último exigiera respeto para la presidenta de dicho grupo de trabajo, Vivian Olivos.

Valer respondió: “Todos merecemos respeto, el caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga falda, entonces”.

Por entonces, el ahora premier tuvo que pedir disculpas a su colega Héctor Ventura. “De verdad, yo tengo que pedir mil disculpas para que esto no se extienda más, si alguien se ha sentido ofendido, presidenta de la Comisión Agraria le pido mil disculpas si usted se ha sentido ofendida trabajemos en bien del país, estas escaramuzas debemos superarlas”, expresó.

