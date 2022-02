Vladimir Cerrón responde críticas de César Acuña: “El gobierno estaba infestado por militantes de APP”

Vladimir Cerrón. Foto: Facebook

A través de su cuenta en Twitter, el también fundador del partido Perú Libre indicó que el Gobierno estaba “infestado” de militantes de Alianza para el Progreso, esto en respuesta a las críticas que realizó Acuña.

“Para César Acuña el gobierno ha decepcionado hasta ahora, puede tener razón porque estaba infestado de militantes de APP como (Carlos) Jaico, Aubner, Cabrera, Sánchez, incluso tuvo la osadía de citar a la premier Mirtha Vásquez a su casa. Hoy el Gabinete y el Gobierno está desacuñizado (sic)”, indicó en la red social.

Recordemos que hace unos días y al conocer que Pedro Castillo recompondría un nuevo gabinete, el ex candidato a la presidencia, indicó que su partido no se prestará para la inestabilidad del gobierno.

“Como lo he señalado desde un primer momento: APP no negocia nada cuando de por medio están primero los intereses del Perú. Ningún miembro de APP ni de su bancada formarán parte del nuevo gabinete. Nuestro rol es de oposición leal con la Constitución”, explicó.

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP).

Durante una ultima entrevista, César Acuña aseguró que las diferentes bancadas en el Congreso deben actuar con “cautela y responsabilidad”, escuchando las necesidades del pueblo y uno de los pedidos de la ciudadanía es que el presidente renuncie.

“Viajo mucho y la gente me dice cuándo sacan a este presidente. Es el sentir de la población, no es el sentir de APP. Las bancadas tienen que actuar con mucha responsabilidad, con mucha paciencia, mucho análisis y mucho cuidado porque no está en juego el presidente o el Gobierno, están en juego millones de peruanos”, dijo a Exitosa.

Acuña Peralta hizo este comentario, luego de señalar que sería una “irresponsabilidad” por parte de su partido político solicitar por tercera vez un voto de confianza a un gabinete que volvería a “decepcionarlos”.

RICHARD ACUÑA DEFIENDE APP

Richard Acuña ex congresista, no dudó en defender el partido que fundó su padre, Cesar Acuña. De inmediato le respondió a Vladimir Cerrón a través de su cuenta de Twitter.

“A diferencia de tus “ahijados” ministros, los nombres que mencionas llegaron por cuenta propia y NO por indicación de APP. Este gobierno lleno de aprendices y de empleados tuyos, nos llevará al retroceso. @VLADIMIR_CERRON estás en la sombra y por eso este gobierno es tan incapaz”, escribió muy ofuscado el también administrador de empresas.

MINISTRO DE SALUD ES INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN EN GESTIÓN DE CERRÓN

A pocas horas de conocerse la designación de Condori, se reveló la noticia de que este afrontaba una investigación por parte del Ministerio Público desde junio del año pasado. Además de esto, sale a la luz que promocionaba productos sin valor ni estudios científicos, los cuales pondrían en riesgo la salud de las personas.

El nuevo ministro de Salud, quien además es militante de Perú Libre desde 2014, es investigado por la fiscalía anticorrupción de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado, en específico de la Red de Salud de Chanchamayo.

“El Ministerio imputa a Hernán Yury Condori Machado (presidente titular de la Comisión CAS de la Red de Salud Chanchamayo), Marisol Inés Gutarra Chalco (secretario titular de la Comisión CAS), Juana Yolanda Cahuana Morales de García (miembro titular de la Comisión CAS), Renato Antonio Carrión Wissar (secretario suplente de la Comisión CAS), Junnyor Luis Rodríguez Recuay (presidente suplente de la Comisión CAS) y Huberto Gozar Barrera (miembro suplente de la Comisión CAS) en calidad de autores de la presunta comisión del delito de cobro indebido “, indica la Fiscalía de La Merced.

