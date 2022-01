Daniel Urresti aún no presenta plan para la alcaldía, pero asegura que Lima quedará “una maravilla” REUTERS/Sebastian Castaneda/Pool

El precandidato a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti se presentó este viernes en el programa Al Estilo Juliana por ATV. donde habló de diversos temas, entre ellos, indicó algunos de los posibles proyectos que realizará de llegar a ocupar el sillón municipal, aunque cuando fue interrogado por el plan no quiso dar detalles, pero aseguró que Lima quedará “una maravilla”.

Y es que al cierre de la entrevista, Urresti le dijo a la periodista Juliana Oxenford. “La próxima vez si ya está publicado al plan y vas a ver que va a ser una maravilla Lima después de mi gobierno”, afirmó el precandidato por Podemos Perú.

Asimismo, Daniel Urresti en un momento troleó a la periodista y le agradeció por ofrecerle su voto, a lo que Juliana Oxenford respondió. “Que gracioso, ni plan de gobierno me muestra y quiere que vote por él”, pero Urresti respondió: “Ok, discúlpame quedamos en que no lo iba a decir al aire (refiriéndose a su plan de gobierno)”. “Oiga, no sea mentiroso, porque hay gente que lamentablemente cree en esas cosas”, dijo indignada la conductora del programa Al Estilo Juliana por ATV.

Y es que, Urresti al ser consultado por Juliana Oxenford, sobre cómo logrará que Lima se vuelva más segura, que disminuya la delincuencia y la gran cifra de asaltos que atravesamos en la capital, Urresti le indicó que no puede revelar sus proyectos, pero que en dos meses y medio lo presentará de manera pública.

“El tema está en que yo anteriormente hablé antes de tiempo y se robaron mis ideas. Por ejemplo. Muñoz ofreció lo mismo con mis ideas. Mi gobierno no va a ser un gobierno de promesas incumplidas. En dos meses y medio, mi plan de gobierno será público. La primera prioridad es la seguridad ciudadana y yo sé como hacerlo, con el apoyo de los alcaldes. Lo siento mucho, pero es secreta hasta el día que sea publicado y los demás también lo hagan, vendré y te explicaré cada cosa”, argumentó Urresti ante una Juliana un poco incómoda por no tener una respuesta concisa del precandidato a la Alcaldía de Lima.

La segunda prioridad del posible candidato a Lima son los cerros que colindan Lima. “El 35 % lo invertiré en los Cerros de Lima, mejorar los ingresos, luz, agua, cambiar los muros de contención, arreglar las escaleras, etc. Ellos están abandonados y viven en la edad de piedra”, comentó.

URRESTI LAPIDA A GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO

“Si te das cuenta, este grupo ha entrado con la bandera de luchar contra la corrupción, sin embargo, no están luchando contra la corrupción, tan es así, que en mi opinión de acuerdo a lo que yo he podido ver han entrado desesperados por robar. Ni siquiera han esperado establecerse bien, ya que desde la primera semana parece que estaban realizando acuerdos sobre ciertas concesiones y eso sorprende”, comentó.

A su vez, al ser consultado que si el Presidente Pedro Castillo lo elige para ser Ministro del Interior aceptaría el cargo, a lo que señaló que no lo haría. “De ninguna manera hubiera aceptado el cargo de Ministro del Interior en este gobierno, imposible”, afirmó de manera tajante Urresti.

Además, el precandidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti se pronunció sobre su posible oponente en las próximas elecciones, Rafael López Aliaga, e indicó que “no creo que llegue a presentarse a las elecciones municipales, porque él quiere ser presidente”.

En otro momento, se pronunció sobre la sentencia contra el periodista Christopher Acosta y aseguró que “La libertad de prensa no tiene precio”. “Cuando entras a la política, hay cosas que tienes que soportar”, agregó refiriéndose al excandidato presidencial César Acuña.

Finalmente, el excandidato presidencial por Podemos Perú, pidió a la periodista aclarar sobre el tema de su denuncia por violación, donde la Fiscalía sentenció que es inocente.

“Bendito Dios, gracias por iluminar a la justicia. La patraña de los terroristas y sus topos ha sido desbaratada: NO SOY VIOLADOR, NUNCA LO FUI. La Fiscalía acaba de ordenar el archivo DEFINITIVO de la denuncia de Ysabel Rodríguez Chipana, quien me acusaba de abuso sexual y tortura. Yo perdono a la señora, ojalá algún día se supiera, quienes fueron las personas que le incitaron a mentir, porque esto se ve que fue netamente político para sacarme de carrera”, sentenció.

