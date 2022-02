Christian Domínguez pidió formar parte de la nueva temporada de Esto es Guerra: “Tenemos experiencia”

Christian Domínguez quiere ingresar a la nueva temporada de Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Christian Domínguez en algún momento de su carrera artística formó parte de los reality de competencia, por ello, tras anunciarse la nueva temporada por los 10 años de Esto es Guerra, el cantante de cumbia no descartó volver al programa, asegurando que aportaría con su experiencia.

En una entrevista con el programa Estás en Todas, la pareja de Pamela Franco confesó que le gustaría sumarse a este proyecto de EEG, más si lo llaman para ser entrenador de uno de los equipos, pues preparía bien mentalmente a uno de los competidores.

“ Tenemos la experiencia de haber conocido el formato ”, comentó. “Sí me gustaría no solo por un tema de competencia, sino de saber cómo picar al otro, de decirle ‘te gané’”, añadió Christian Domínguez.

Asimismo, el cumbiambero señaló que se lleva bien con todos los integrantes del reality, pues siempre que se los ha cruzado en los pasillos de América Televisión, ellos lo saludan.

El animador de América Hoy también confesó que no está muy interesado en lo económico, sino en demostrar el talento que tiene para dirigir al equipo que lo pongan al frente. Como se recuerda, Domínguez fue capitán del equipo ‘Rojo’ cuando estuvo en Combate.

De otro lado, su estancia por Esto es Guerra fue fugaz en su momento, y es que fue retirado el mismo día que fue presentado debido a que no cumplió el contrato que tenía con GV Producciones en ese momento, por lo que América Televisión decidió retirarlo para evitar problemas con Pro TV.

Cabe precisar que la décima temporada del reality llegará a la pantalla chica este lunes 21 de enero a las 7:00 p.m. con gran sorpresas. El productor Peter Fajardo señaló que el ingreso de nuevos ‘guerreros’ remecerá todo Pachacamac.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ LE REGALA DEPARTAMENTO A PAMELA FRANCO

Christian Domínguez confesó en el programa América Hoy que le compró un departamento a Pamela Franco, el cual en un futuro heredará la hija que tienen en común. Además, aclaró que si en algún momento ellos se finalizan su relación él tendrá que irse a otro lugar.

“ Obviamente yo se lo he regalado para mi hija. Bueno, para mis dos hijas. Yo se lo regalé a ella y me permite estar viviendo ahí en estos momentos , así que si me dice ‘chau’, me busco mi departamento”, detalló.

Christian Domínguez recordó su paso por los reality de competencia y consideró que debería ser convocado para la décima temporada de Esto es Guerra.

¿CUÁNDO SE CASARÁ CON PAMELA FRANCO?

Pamela Franco aclaró que el anillo que le regaló el padre de su primera hija, Christian Domínguez, no es de compromiso, por lo que no tienen planes de matrimonio concretos. Sin embargo, la cantante no descartó casarse con el cumbiambero cuando él termine de divorciarse.

“Todos me molestan por este anillito que me regaló Christian, cuando teníamos recién un mes, miren no tengo anillo de compromiso, para que ya dejen de hablar, quiero un anillo de compromiso, pero tiene que llegar después de que salga su divorcio, así que hago pedido al Poder Judicial”, precisó.

