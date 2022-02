Deyvis Orosco: imitador de “Yo soy: nueva generación” llora de la emoción al recibir videollamada del cantante

Deyvis Orosco sorprende a niño “Yo soy: nueva generación” y promete cantar con él. (Foto: composición)

Thiago Alegría, imitador de Deyvis Orosco en “Yo Soy: Nueva Generación”, no pudo contener las lágrimas al ver a su cantante favorito por videollamada. Aunque minutos antes de su presentación dijo que quería conocerlo, nunca imaginó que su sueño se cumpliría tan pronto. Incluso, prometió ir al programa para compartir con el menor en el escenario.

Tras cantar ‘No te creas tan importante’ y retar a la imitadora de Carmencita Lara, Thiago Alegría fue sorprendido por Cristian Rivero, quien le mostró la pantalla de su celular, donde estaba en videollamada el cantante de cumbia.

El pequeño no pudo con tanta emoción y, entre lágrimas, le dijo al cantante que lo admiraba y quería conocerlo.

“Me han hecho esta llamada para decirme que lo has hecho muy bien. Tengo muy buenas referencias de ti. Sé que eres un admirador que haces los pasos, las canciones y estoy seguro de que te irá bien” , dijo Deyvis Orosco.

“Estoy haciendo las coordinaciones con producción porque yo también tengo muchas ganas de conocerte. Espero te vaya bien y en poco tiempo nos conocemos para cantar juntos”, acotó el cantante.

Muy emocionado, el niño le confesó que creía que su sueño jamás se iba hacer realidad. “Es un gran gusto conocerte. Jamás pensé que te iba a conocer, desde aquí te mando un beso y un abrazo con cariño ”, señaló el pequeño imitador llorando.

Sin embargo, esto no quedó ahí, Rivero no dudó en comprometerlo a que asista la próxima semana al programa, y que no se quede esta promesa en solo palabras. El cantante de inmediato aceptó la invitación.

Thiago Alegría sorprendió al jurado con su imitación de Deyvis Orosco y resaltó su similitud con el cantante, además de su desenvolvimiento en el escenario.

DEYVIS OROSCO LE PIDIÓ MATRIMONIO A CASSANDRA POR PRIMERA VEZ

En la pasada celebración de San Valentín, el cantante Deyvis Orosco sorprendió a su pareja, Cassandra Sánchez De Lamadrid, al proponerle una romántica pedida de mano en el show que realizaba en Huancayo.

“Con esto sello mi compromiso contigo y te digo gracias por darme el regalo más maravilloso del mundo que es comenzar a construir mi familia. Te amo con todo mi corazón”, indicó en aquel momento mientras se arrodillaba ante Cassandra.

La hija de Jessica Newton, por su parte, no dudó en aceptar muy emocionada la propuesta. Sin embargo, no todo fue alegría, pues Magaly Medina criticó esta pedida de matrimonio, señalando que lo consideraba un show para promocionar su gira de conciertos.

