Bancadas del Congreso exigen la salida de ministros cuestionados antes de dar el voto de confianza

Bancadas piden la destitución de Hernán Condori (Salud), Juan Silva (MTC), Ángel Ydelfonso (Justicia) y Carlos Palacios (Energía y Minas). Foto: Andina | Composición Infobae.

Cuestionados ministros en el cuarto Gabinete del presidente de la República, Pedro Castillo. A pocos días de dar el voto de confianza al Gabinete Torres, muchas bancadas han asegurado que solo le darán la confianza si es que se retira a los cuatro cuestionados ministros: Hernán Condori (Salud), Juan Silva (MTC), Ángel Ydelfonso (Justicia) y Carlos Palacios (Energía y Minas).

El pasado miércoles, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, junto a los voceros de algunas bancadas, incluido Waldemar Cerrón (Perú Libre), dieron una conferencia de prensa para anunciar que el Ejecutivo y el Legislativo se encontraba en una “tregua”, la cual terminó en un inesperado abrazo.

Sin embargo, hay bancadas que aún no confían en ese cambio entre ambos poderes. “Se la malentendido la tregua”, comentó Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular. “Tenemos claro que no daremos el voto de confianza a un Gabinete que no va a rendir”, añadió el portavoz de Avanza País, José Williams.

En del partido liderado por Rafael López Aliaga, pide la destitución de los cuatro ministros ya mencionados para así poder dar el voto de confianza a Aníbal Torres.

En el caso de Avanza País, piden el despido del ministro de Salud y el ministro del MTC, y aún tiene pendiente decidir en reunión de bancada si sumarán a Yldefonso y Palacios a su lista.

Por otro lado, representantes de Alianza para el Progreso (APP) se reunieron con el primer ministro en el Parlamento el jueves pasado y le manifestaron sus reparos por las designaciones de Condori y Palacios.

El portavoz de ese grupo, Eduardo Salhuana, aseguró que solicitaron a Torres “tomar medidas antes de su presentación” ante el pleno.

En la reunión, el premier respondió que el titular de Justicia no está sentenciado, sino que “solo con temas administrativos de los que ellos [el Ejecutivo] recién se estaban enterando”

Yldefonso tuvo más de 70 denuncias del Gobierno Regional de Áncash por incumplimiento de funciones cuando fue procurador de esa región. Él argumentó esta semana que cuando estuvo en ese cargo se vio afectado por “carencias de recursos materiales, humanos y presupuestarios”.

Las bancadas de Acción Popular y Fuerza Popular todavía no toman una decisión sobre el voto de confianza. Sin embargo, se suman al pedido de retirar a los ministros cuestionados, especialmente a los de Salud y Transportes.

Por su parte, Acción Popular tiene pensado reunirse con Torres el 28 de febrero, luego de la cita, el vocero Elvis Vergara mencionó que se tomará finalmente una decisión.

“Ya le hemos pedido públicamente al presidente la remoción del ministro de Energía y Minas. Sobre [el ministro de] Salud, ya es un tema en el que todos estamos de acuerdo”, aseguró.

El premier Aníbal Torres junto a los miembros de Perú Democrático en Palacio de Gobierno. Foto: PCM

Además, recordemos que el titular de Energía y Minas enfrenta una investigación preliminar de la fiscalía por presunto peculado que habría cometido cuando se desempeñó como director de Energía y Minas del Gobierno Regional de Junín.

El ministro de Salud es investigado por presunta corrupción en Junín y se lo cuestiona por ofrecer servicios de medicina obstétrica sin contar con esa especialidad y vender un producto supuestamente curativo, sin base científica.

BANCADAS QUE DARÁN EL VOTO DE CONFIANZA

Así como hay bancadas que no le darán el voto de confianza a Aníbal Torres, hay otras que ya están decididos en darlo, ya que confían en la gestión que pueden hacer los actuales ministros.

Este es el caso de Perú Libre, por medio de Waldemar Cerrón, reveló que tras la reunión de dos horas con el premier, el diálogo con todos los presentes fue armónico y que sintieron el respaldo tanto del presidente del Consejo de Ministros (PCM) y del Ejecutivo. Por lo que les pidió a las demás bancadas a reunirse con el premier en busca de llegar a consensos y lograr la estabilidad política que anhelan.

“Estamos convencidos que, con el diálogo, la concertación va a llevar a nuestro país adelante. Nosotros, luego de esta reunión, hemos acordado respaldar al 100% a este Gabinete Aníbal Torres”, sostuvo este martes a los medios de comunicación.

Perú Democrático mantuvo la reunión con el premier y aseguró que también lo apoyarán. El congresista Carlos Zeballos, señaló que, si bien varios ministros son controversiales, el gabinete tiene que “emprender trabajo”. “Hay cuestionamientos, hay investigaciones de por medio, vamos a darle el voto de investidura al gabinete”, dijo.

Sin embargo, Zeballos precisó que apoyarán eventuales interpelaciones que se presenten a los ministros puesto que su labor como legisladores es la de “fiscalizar y controlar”. “Si hay algo mal, ellos tienen que venir al Congreso a rendir cuentas de lo que hacen, no puede ser que haya ministros que no estén dando resultados. Vamos a apoyar interpelaciones de ser necesario”, expresó.

Somos Perú comparte el mismo sentir, su legislador, Wilmar Elera, explicó que su apoyo al gabinete Torres es para evitar que el país se paralice, pero que prevé interpelar luego a los ministros cuestionados.

“Lo que no queremos es que el Perú se paralice, no tener un Gabinete Ministerial en funciones implica una paralización e incertidumbre en la economía y no estamos para eso”, argumentó el congresista.

Finalmente, Juntos por el Perú comentó que no se reunirá con el Gabinete Torres, pese a que ya habían confirmado su asistencia.

“El Grupo Parlamentario Juntos por el Perú comunica que, luego de evaluar los acontecimientos políticos ocurridos el día de ayer ha decidido no asistir a la reunión programada el día de hoy con la Presidencia del Consejo de Ministros”, informaron por redes sociales.

“Remitiremos por escrito los principales temas de agenda que consideramos imprescindibles abordar en beneficio del país”, señalan los integrantes de Juntos por el Perú.





