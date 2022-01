Ministro Juan Silva sobre reforma del transporte: “Mi despacho jamás estaría en contra, lo juro por Dios”

Juan Silva manifestó que su ministerio dialogará con los organizmos involucrados para buscar una solución a la reforma del transporte. | Imagen: TV Perú

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, señaló este lunes que no está en contra de la reforma del transporte y aseguró que, por el contrario, su gestión busca la mejora de este servicio público.

“No sé cómo hacerles entender. ¿Cómo puedo estar en contra del sistema de transporte, si estoy proponiendo precisamente la mejora? Invito a cualquiera a que vaya a la avenida Hábich, se pare diez minutos y vea si el transporte es correcto. Así no podemos seguir viviendo. Las autoridades hemos llegado para mejorar ese transporte”, respondió en conferencia de prensa al ser preguntado por la disposición de su cartera de empadronar a taxis colectivos.

Manifestó que su ministerio dialogará con los organismos involucrados para buscar una solución a la reforma del transporte.

“Tantos años han pasado y ningún gobierno ha querido tocar ese tema. Hoy que nosotros lo tocamos, transgiversan la idea. (...) Mi despacho, lo juro por Dios, jamás estaría en contra (de la reforma del transporte ), porque yo sufro el problema del transporte. Desde Ancón me demoro tres horas en llegar a mi trabajo y tres horas para irme. Seis horas desperdicio de mi vida y no puedo decir que el transporte está bien”, expresó.

MTC NO HA PRORROGADO PERMISOS A LOS TRANSPORTISTAS

Además, sobre la supuesta prorroga de permisos a transportistas de combis y coasters por diez años, dijo que tal disposición no es cierta y que durante su gestión no se ha dado ninguna licencia hasta ahora.

“Por qué no agarrar la norma y leer. No hubo ningún compromiso con los transportistas. El acta está publicada en todas las redes sociales. Ahí no dice que el ministerio se haya comprometido (a prorrogar por 10 años). Simplemente ellos hacen un pedido de que se cumpla lo que dice la ley. Se cumplirá. Nosotros no hemos dado ninguna licencia hasta hoy ”, aclaró

“No se le ha prometido a nadie nada y no se les va a dar mientras no se mejore este tema que está en mesas de trabajo permanente”, añadió y además dijo que el ministerio de Transporte no trabaja con el transporte informal.

En conferencia de prensa, el ministro Juan Silva aseguró que vive en carne propia las deficiencias de este servicio público.

EJECUTÓ S/ 12,424 MILLONES DE PRESUPUESTO 2021

Durante la conferencia, el ministro Juan Silva declaró que su cartera ejecutó 12,424 millones de soles en el 2021, el 85% del presupuesto total asignado para el sector en ese año.

“El sector ejecutó 12,424 millones de soles, equivalente al 85% del presupuesto general designado para el año 2021. A pesar de estar en una época de pandemia y de tener una serie de dificultades, se ha tenido un récord de inversiones el año pasado”, declaró.

Juan Francisco Silva destacó obras como el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Nuevo Terminal Portuario del Callao, el Terminal Portuario de Chancay, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Vía de Evitamiento de Chimbote y la Carretera Arequipa-La Joya.

“También tenemos la Nueva Carretera Central, un proyecto emblemático y esperado por años, para lo cual ya se están realizando los estudios previos”, indicó.

El ministro señaló que entre los principales proyectos para el futuro están las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, los Trenes de Cercanías, el Tren Grau (Tumbes a Tacna), el Tren Inca (Cajamarca a Puno) y el Sistema de Monorrieles Suspendidos (Lima, Callao, Chiclayo, Trujillo, Cusco, Piura, Puno y Cajamarca). Sin embargo, no dio fechas para su culminación y refirió que en su gestión solo se realizarían los estudios para que gobiernos futuros culminen esas obras.

