Pasión de Gavilanes: qué pasó con Libia, la única hermana de los Reyes

Con el estreno de la segunda temporada se ha recordado a uno de los personajes que inició la venganza de los hermanos Reyes.

Con el estreno de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, los fanáticos que vieron los primeros episodios, tras su estreno en el año 2003, han sido testigos de lo que será la continuación de la historia luego de que las hermanas Elizondo y los Reyes formen sus familias y sus hijos sean los nuevos protagonistas de esta versión que se transmite por Telemundo.

Quienes vieron la primera temporada se han preguntado sobre lo que ocurrió con Libia Reyes, la única hermana de Juan, Oscar y Franco. Ella es pieza clave en el inicio del plan de venganza de esta familia que solo buscaba justicia con sus propias manos.

Libia, personaje interpretado por la actriz Ana Lucía Domínguez, es la que dio inicio a los vínculos de sus hermanos con las hijas del hombre que juró amararla en medio de mentiras y ocultándole parte de su vida para que no se alejara de él.

¿QUÉ PASÓ CON LA HERMANA DE LOS REYES?

La familia Reyes está conformada por Juan, Oscar, Franco y Libia. Ella era la menor de todos y al ser la única mujer, la cuidaban como lo más preciado que tienen en sus vidas. El control que ellos tenían sobre ella ocasionó que despertara una etapa de rebeldía en la que se escapaba de la casa.

Fue en una de sus salidas en las que conoció a un hombre mayor que ella, que respondía al nombre de Bernardo Elizondo. Ella comenzó un romance clandestino con él y quien le prometió darle una buena calidad de vida, pero que sin sus hermanos se enteren porque temía a la reacción que estos pudieran tener al saber la diferencia de edad.

Cuando ella aceptó esto, los vecinos comenzaron a dispersar el rumor de que ella se había metido con un hombre mayor. Esta información llegó a los oídos de Juan, quien la encaró para que le pueda decir la verdad. Este le pidió que ponga fin a ese romance porque no lo aceptaba. Pese a la advertencia, ella continuó con el señor Elizondo, hasta que un día, luego de pedirle que aclare el vínculo que tenían.

Algo que él le ocultó es que tenía una esposa y tres hijas, Norma, Jimena y Sara. Cuando se dirigía a contar toda la verdad en su casa, Bernardo sufre un accidente al caer del caballo y pierde la vida de inmediato.

Libia se entera de lo sucedido y acude donde los Elizondo para revelarles que estaba embarazada. La viuda, doña Gabriela, no cree en una sola palabra de lo que menciona, y en lugar de darle la oportunidad de que explicara su situación, solo atinó a humillarla en frente de todos , haciéndola llorar.

Juan se opone a que Libia mantenga una relación con Bernardo.

EL INICIO DE LA VENGANZA

Al verse desolada y sin poder regresar con sus hermanos porque no quería que la vieran como una decepción, ella no sabía qué hacer para poder afrontar su embarazo ahora que no estaba Bernardo Elizondo.

Ella sintió que sus fuerzas para luchar se habían acabado. Es así como termina en un puente, del cual se arrojó, cometiendo suicidio. Los Reyes se preocuparon porque no habían señales de ella, y pese a que la buscaron, no tuvieron éxito.

Lamentablemente, un día acuden a su puerta para indicar que habían encontrado el cuerpo de una mujer en la orilla de un lago. Juan tomó valor y fue a reconocer el cadáver, confirmando que se trataba de Libia. Es a partir de este momento de la historia en que la familia jura tomar venganza contra todo aquel que le hizo daño a su única hermana.

SEGUIR LEYENDO