Falleció el actor de ‘Pasíón de Gavilanes’ y ‘La nieta elegida’ Sebastián Boscán

Una lamentable noticia golpeó en horas recientes al entretenimiento colombiano, tras confirmarse la noticia del fallecimiento del actor Sebastián Boscán, al cual se le recuerda por su amplia trayectoria en producciones televisivas como ‘Pasión de gavilanes’, ‘El estilista’ y ‘El general Naranjo’.

El periodista Carlos Ochoa fue uno de los primeros en confirmar la información a través de su cuenta de Instagram , en la que compartió un sentido mensaje, por medio del cual lamentó la partida del artista de 41 años, a quien considera como su amigo y entrevistó en varias ocasiones.

Mientras que en una segunda publicación, Ochoa dijo que, entre muchas otras razones, le duele mucho la repentina muerte de Boscán, por que siempre le sorprendió con su sonrisa y forma de ver la vida.

Además, le agradeció por todas aquellas veces que colaboraron juntos y hablaron sobre los detalles de su vida profesional para su programa en Teleantioquia.

En cuanto a las causas del fallecimiento, Carlos Ochoa informó que fue como consecuencia de un cáncer de estómago contra el que perdió la batalla en la noche del 28 de noviembre, en Medellín.

Por otro lado, la familia de Leonardo Zapata (nombre de pila) dejó saber que sus exequias se llevarán a cabo este mismo lunes, 29 de noviembre, a partir de las 5:00 pm en la capilla del Cementerio Jardines Montesacro, ubicado en el municipio de Itagüí, Antioquia.

Es clave recordar que a pesar de que Sebastián Boscán había dicho que no haría parte de la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’, novela en la que interpretó a Leandro Santos, unas imágenes de los rodajes en las que se observa el ‘Centro de moda’ (negocio que tenía el personaje en la historia) hizo pensar a muchos que él estaría de regreso.

Además, entre sus más recientes trabajos destaca que hacía parte del elenco de ‘La nieta elegida’, novela que actualmente transmite RCN Televisión.

El actor Giovanni Suárez, quien dio vida al entrañable hermano de Leandro Santos, contó en días recientes que atraviesa por una compleja situación, a raíz de problemas de salud que lo tienen “bajo de nota”.

“Quiero contarles que estaba en un proyecto muy bonito con una campaña con una productora que se llama Akira, y nada, me tocó dejar el proyecto tirado, cosa que nunca he hecho en mi vida. Tengo unas molestias, unas complicaciones de salud, que me han venido trayendo a la clínica consecutivamente, y ahorita fue la tapa de la olla y fui a grabar y no di físicamente, no pude grabar, quedé tirado en el piso, vomitando, con escalofríos, con temblor, con dolor corporal, casi que estaba perdiendo el sentido”, explicó.