‘Pasión de Gavilanes 2′: conozca los cambios más importantes de la segunda parte de la telenovela

La segunda parte de ‘Pasión de gavilanes’ se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año en la pantalla chica. Desde que la productora Telemundo anunció el comienzo de las grabaciones en junio pasado, muchos seguidores de la primera temporada están a la expectativa de cualquier anuncio que haga la cadena televisiva con respecto al elenco y a la historia misma.

“Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”, mencionó Telemundo en un comunicado, dando a entender que la historia no tendrá como personajes centrales a las parejas Reyes-Elizondo, sino a alguno de los hijos de estas tres uniones.

Ese sería uno de los primeros cambios importantes en la secuela; y con respecto a eso, muchos fans se preguntan si el elenco será el mismo o si, por el contrario, otros actores reemplazarán a quienes no puedan estar por compromisos personales o profesionales, aunque el ideal de muchos seguidores es que permanezca intacto el reparto original.

Por ejemplo, el actor Michel Brown, quien encarnó a Franco Reyes, descartó hacer parte de la segunda temporada. Otros actores que no participarán en la superproducción son Ana Lucía Domínguez (Ruth Uribe), Danna García (Normal Elizondo), Zharick León (Rosario Montes) y Lady Noriega (‘Pepita’ Ronderos’). La principal razón por la que estas dos últimas no actuarán es porque no existirá el bar ‘Alcalá’ debido a que la música urbana será la protagonista; por ello, no necesitarían a las cantantes de música norteña. Por otra parte, Natasha Klauss anunció en semanas pasadas que sí hará parte del nuevo reparto y contó varios detalles de las grabaciones y los libretos, mencionando que el equipo de creadores detrás de la idea original son los mismos.

Esa es, precisamente, otra novedad que habría: el giro con respecto al ambiente musical de la telenovela, de la música popular al reguetón.

Otra de las preguntas de los seguidores de esta serie es si Jorge Cao, quien representaba al ‘abuelo Martín’, hará parte del elenco 20 años después: el mismo actor compartió una foto en su cuenta de Instagram preguntándole a sus más de 272 mil seguidores si ya se estaba pareciendo a su personaje, debido al tiempo transcurrido desde las grabaciones de la primera parte.

Otro de los anuncios que ha emocionado a quienes están pendientes de la producción, es la posible fecha de lanzamiento en la plataforma Netflix. Se estima que sea varias semanas después de su lanzamiento en Telemundo, ya sea a finales de 2021 o comienzos de 2022.

Por el momento, se desconoce también si ‘Pasión de Gavilanes 2’ será transmitida por Caracol Televisión en Colombia, teniendo en cuenta que fue este canal el que emitió y relanzó el formato en 2003 y 2020, respectivamente.

Cabe destacar que, dentro del elenco que formo parte de la primera temporada, estaban Paola Rey, Danna García y Natasha Klauss representando a las hermanas Elizondo; mientras que Mario Cimarro, Michel Brown y Juan Alfonso Baptista, eran los hermanos Reyes. Además, contó con participación de Lorena Meritano (Dinora Rosales); Gloria Gómez (Eva Rodríguez); Juan Sebastián Aragón (Armando Navarro); Kristina Lilley (Gabriela Acevedo, madre de las protagonistas), entre otros.





